Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Культура, Кременчук

Пішов з життя Олександр Добрянський — актор та помічник режисера Народного театру Палацу культури і творчості

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 351

 Він зіграв чимало яскравих ролей, зокрема у виставах «Шельменко-денщик», «Барабанщиця», та був казковим героєм новорічних вистав

Пішов з життя Олександр Добрянський — колишній співробітник Палац культури і творчості. Багато років поспіль він був беззмінним помічником режисера, провідним актором Народного театру, яким керував Володимир Ілліч Каргін.

— Не можемо змиритися з тим, що його вже немає, — сказала колишня акторка Народного театру Палац культури і творчості Тетяна Широка, — Олександром зіграно багато хороших ролей. Він був казковим героєм у Новорічних спектаклях для дітей і юнацтва. Ми пам’ятаємо його веселим і добрим, із золотими руками та щирим серцем. Він завжди був душею компанії…

Олександр понад п'ятдесят років прожив на сцені Клубу ім. Котлова.

— Любив театр. Театральний актор. У мене з ним були спільна робота у виставах. Саша був прекрасний помічник режисера, друг, весела та компанійська людина. Серйозно ставився до обставин. На нього можна було покластися. Як то кажуть, що з ним можна йти у розвідку. Він грав у виставах «Шельменко-денщик», «Гроза над Гавайями», «Барабанщиця», «Материнське поле», «У ніч місячного затемнення», «Віддавали батька в прийми» та багато ін. багато років був незмінним казковим героєм у Новорічних казках, — зазначила пані Тетяна.
«Глибоко співчуваємо рідним й близьким талановитого Олександра Добрянського», — написали на своїй сторінці члени Творчої спілки журналістів Кременчуччини та спілки письменників.
1
Автор: Руслана Горгола
Теги: смерть некролог
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх