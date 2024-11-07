Пішов з життя Олександр Добрянський — актор та помічник режисера Народного театру Палацу культури і творчості

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Пішов з життя Олександр Добрянський — колишній співробітник Палац культури і творчості. Багато років поспіль він був беззмінним помічником режисера, провідним актором Народного театру, яким керував Володимир Ілліч Каргін.

— Не можемо змиритися з тим, що його вже немає, — сказала колишня акторка Народного театру Палац культури і творчості Тетяна Широка, — Олександром зіграно багато хороших ролей. Він був казковим героєм у Новорічних спектаклях для дітей і юнацтва. Ми пам’ятаємо його веселим і добрим, із золотими руками та щирим серцем. Він завжди був душею компанії…

Олександр понад п'ятдесят років прожив на сцені Клубу ім. Котлова.

— Любив театр. Театральний актор. У мене з ним були спільна робота у виставах. Саша був прекрасний помічник режисера, друг, весела та компанійська людина. Серйозно ставився до обставин. На нього можна було покластися. Як то кажуть, що з ним можна йти у розвідку. Він грав у виставах «Шельменко-денщик», «Гроза над Гавайями», «Барабанщиця», «Материнське поле», «У ніч місячного затемнення», «Віддавали батька в прийми» та багато ін. багато років був незмінним казковим героєм у Новорічних казках, — зазначила пані Тетяна.

«Глибоко співчуваємо рідним й близьким талановитого Олександра Добрянського», — написали на своїй сторінці члени Творчої спілки журналістів Кременчуччини та спілки письменників.