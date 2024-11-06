У Кременчуці BMW в'їхав в автобус: постраждав водій легковика

Вранці 6 листопада на набережній Лейтенанта Дніпрова в Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.
Попередньо відомо, що водій BMW не впорався з керуванням і зіткнувся з автобусом. За попередніми даними, пасажири автобуса не постраждали, а водій BMW отримав легкі травми.
На місці події працюють патрульні та бригада швидкої допомоги, з'ясовуючи обставини інциденту.
Нагадаємо, що напередодні у Кременчуці зіткнулись «дев’ятка» та Volkswagen Golf.
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