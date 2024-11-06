У Кременчуці BMW в'їхав в автобус: постраждав водій легковика

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На місці працюють медики та поліціянти

Вранці 6 листопада на набережній Лейтенанта Дніпрова в Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.