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Вночі у Кременчуці зіткнулись «дев’ятка» та Volkswagen Golf (доповнено)

Сьогодні, 09:12 Переглядів: 285

Рятувальникам довелось відключати обладнання

5 листопада о 0.09 на перехресті вулиць Європейської та Сержанта Мельничука у Кременчуці сталась дорожньо-транспортна пригода, повідомляє Кременчуцьке районне управління Державної служби надзвичайних ситуацій.

На місце події прибув підрозділ рятувальників, які відключили газобалонне обладнання на автомобілі ВАЗ 2109 та акумуляторну батарею на Volkswagen Golf.

Поліція встановлює обставини події.

Доповнено:

Як повідомила пресслужба поліції Полтавщини, за кермом Volkswagen був 21-річний водій, а ВАЗом керував 35-річний водій. Їх обох госпіталізували для обстеження та встановлення ступеня тяжкості травм.

 

Нагадаємо, напередодні біля Опішні зіткнулись маршрутка і Lexus.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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