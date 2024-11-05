Вночі у Кременчуці зіткнулись «дев’ятка» та Volkswagen Golf (доповнено)

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5 листопада о 0.09 на перехресті вулиць Європейської та Сержанта Мельничука у Кременчуці сталась дорожньо-транспортна пригода, повідомляє Кременчуцьке районне управління Державної служби надзвичайних ситуацій.

На місце події прибув підрозділ рятувальників, які відключили газобалонне обладнання на автомобілі ВАЗ 2109 та акумуляторну батарею на Volkswagen Golf.

Поліція встановлює обставини події.

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Як повідомила пресслужба поліції Полтавщини, за кермом Volkswagen був 21-річний водій, а ВАЗом керував 35-річний водій. Їх обох госпіталізували для обстеження та встановлення ступеня тяжкості травм.

Нагадаємо, напередодні біля Опішні зіткнулись маршрутка і Lexus.