Уночі над Полтавщиною збивали російські безпілотники

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Повітряна тривога в області тривала з 20.31 по 5.34

У ніч на 5 листопада над Полтавщиною збивали безпілотники, повідомляє пресслужба Повітряних сил України.

Росія випустила 79 ударних Shahed та безпілотників невстановленого типу із Брянська, Курська, Орла. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 8.30 підтверджене збиття 48-ми російських БпЛА в Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях.

30 безпілотників локаційно втрачені у різних регіонах України, ще один — повернувся в Росію.