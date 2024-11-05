Не лякайтесь: у Кременчуцькому районі проведуть контрольований технічний вибух

Однак, його можуть перенести через повітряну тривогу
Сьогодні, 5 листопада, о 12.00 в одній з громад Кременчуцького району запланований контрольований технічний вибух. Всі відповідні органи влади були поінформовані та погодили його проведення.
У разі оголошення повітряної тривоги під час запланованого вибуху, його перенесуть на час після закінчення тривоги або на іншу дату.
Жителів району просять зберігати спокій та повідомити про це своїх близьких.
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