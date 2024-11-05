4 листопада о 8.03 в селі Бориси, що в Глобинській громаді Кременчуцького району, сталася пожежа господарської споруди на вулиці Козацькій. Як стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області, унаслідок пожежі травмувались двоє осіб, а споруда була повністю знищена вогнем.
До гасіння залучалось одне відділення рятувальників 6-го Державного пожежно-рятувального поста.
Нагадаємо, що в кінці жовтня у Горішніх Плавнях під час пожежі у квартирі загинула жінка.
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