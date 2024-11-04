Біля Опішні зіткнулись маршрутка і Lexus: двох жінок доставили в лікарню

Сьогодні, 14:55 Переглядів: 233

4 листопада близько 10.40 неподалік селища Опішня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса та автомобіля, повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередніми даними, маршрутний автобус Mercedes сполученням «Харків – Чернігів», під керуванням 42-річного харків'янина, зіткнувся з автомобілем Lexus, за кермом якого був 68-річний харків'янин.

До медичної установи для обстеження доставили двох пасажирок автобуса віком 56 та 57 років. За попередніми даними, у жінок серйозних травм не виявлено.

На місці події поліція забезпечує безпеку дорожнього руху та проводить необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, що нещодавно в Полтаві легковик збив неповнолітню пішохідку.