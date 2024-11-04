Стрілки з Горішніх Плавнів здобули медалі Чемпіонату України

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 134 Партнерський проєкт

Вихованці відділення кульової стрільби ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів у складі збірної Полтавщини стали срібними та бронзовими призерами чемпіонату України серед спортсменів 2001 року народження та молодших. Вибороли 14 медалей в командному та індивідуальному заліках

Відкритий чемпіонат України з кульової стрільби відбувся у Вінниці 10-18 жовтня. За перемогу змагалися спортсмени 2001 року народження та молодші — понад 200 учасників із 12 областей. Про це повідомили у спортивній школі. Представниця ДЮСШ № 1 Надія Шаманова виборола срібну медаль у стрільбі зі швидкісного пістолета на відстані 25 м та дві бронзові медалі у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м в особистому і командному заліку. Максим Шевченко, Іван Русаленко і Максим Коваленко у стрільбі з малокаліберної гвинтівки на 50 м у командному заліку здобули срібні медалі, у стрільбі з пневматичної гвинтівки — бронзові нагороди. Тимур Підгорний став срібним призером у стрільбі з пневматичного пістолета в особистому заліку. Софія Михайлюк завоювала срібну медаль в особистому заліку в стрільбі з малокаліберної гвинтівки з положення лежачи на 50 м.

В особистому заліку в стрільбі зі швидкісного пістолета Олексій Ціон здобув «срібло». А в командному разом із Тимуром Підгорним та Ростиславом Смоляром — бронзові медалі. Тренери спортсменів — Євгеній Безпалько, Віктор Недбайло, Владислав Григоренко і Альона Федорова. Тренерка ДЮСШ № 1 та юніорської збірної України Альона Федорова зауважила, що, на думку тренерського складу, «змагання пройшли вдало, є те, що не вийшло, як хотілось та планувалось, але це спорт».

«У перші дні змагань найсильніші представники збірної області були у відрядженні на міжнародних змаганнях [Юнацька ліга Європи у Сербії — Ред.], але це не завадило їм одразу з дороги включитися в роботу й здобути ще кілька нагород в другій половині чемпіонату України, — зазначила Альона Федорова. — Трохи нас підвела зброя у вправі зі швидкісного пістолета у хлопців. З технічних причин Ростислав Смоляр не зміг закінчити одну серію, що відкинуло його від впевненого проходження до фіналу та чемпіонства в командному заліку нашої команди».

Надія Шаманова, за словами наставниці, провела ці змагання з достойними результатами в обох вправах. У стрільбі з малокаліберного пістолета вона була лідером, проте в напруженій боротьбі у фіналі поступилася тільки одним балом представниці Дніпра.

«Але будемо працювати далі — у нас на черзі серія міжнародних турнірів, на які ми плануємо велику кількість наших спортсменів. Перші змагання в листопаді в Словаччині, де візьмуть участь сім наших вихованців, а саме — Софія та Марія Михайлюк, Анна Ляшенко, Вікторія Непорада, Марія Король, Тимур Підгорний та Олексій Ціон. Також в листопаді відбудуться змагання в Румунії, де братиме участь Максим Городинець», — розповіла Альона Федорова.

Провідні спортсменки ДЮСШ № 1 Надія Шаманова та Софія Михайлюк назвали нинішній чемпіонат «доволі вдалим».

«Підтримка тренерів допомагала мені зібратися перед фіналами, у яких я змогла взяти два призових місця в особистих заліках, — зазначила Надія Шаманова. — Фінал у вправі у стрільбі зі швидкісного пістолета на відстані 25 метрів був важчим, ніж фінал вправи у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів, але, попри хвилювання, я все ж таки змогла дійти до другого місця з відривом в один бал від першого результату».

Софія Михайлюк також задоволена результатами останнього старту зі стрільби з малокаліберної гвинтівки в цьому сезоні.

«Відстрілялася спокійно, розуміючи, що це останній вагомий старт цього року, і треба зробити все, на що здатна», — наголосила спортсменка.

Нагадаємо, на фінальних змаганнях Юнацької ліги Європи, що проводилися в місті Новий Сад (Сербія) з 10 по 13 жовтня й зібрали спортсменів з-понад 20 країн, троє спортсменів з Горішніх Плавнів стали абсолютними чемпіонами фінального етапу змагань. Золоті медалі Тимур Підгорний, Софія Михайлюк та Анна Ляшенко вибороли в командних зустрічах. Одразу після Ліги Європи спортсмени повернулися до Львова й відправились на чемпіонат України.