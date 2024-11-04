Стрілки з Горішніх Плавнів здобули медалі Чемпіонату України

Вихованці відділення кульової стрільби ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів у складі збірної Полтавщини стали срібними та бронзовими призерами чемпіонату України серед спортсменів 2001 року народження та молодших. Вибороли 14 медалей в командному та індивідуальному заліках
Відкритий чемпіонат України з кульової стрільби відбувся у Вінниці 10-18 жовтня. За перемогу змагалися спортсмени 2001 року народження та молодші — понад 200 учасників із 12 областей. Про це повідомили у спортивній школі. Представниця ДЮСШ № 1 Надія Шаманова виборола срібну медаль у стрільбі зі швидкісного пістолета на відстані 25 м та дві бронзові медалі у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м в особистому і командному заліку. Максим Шевченко, Іван Русаленко і Максим Коваленко у стрільбі з малокаліберної гвинтівки на 50 м у командному заліку здобули срібні медалі, у стрільбі з пневматичної гвинтівки — бронзові нагороди. Тимур Підгорний став срібним призером у стрільбі з пневматичного пістолета в особистому заліку. Софія Михайлюк завоювала срібну медаль в особистому заліку в стрільбі з малокаліберної гвинтівки з положення лежачи на 50 м.
В особистому заліку в стрільбі зі швидкісного пістолета Олексій Ціон здобув «срібло». А в командному разом із Тимуром Підгорним та Ростиславом Смоляром — бронзові медалі. Тренери спортсменів — Євгеній Безпалько, Віктор Недбайло, Владислав Григоренко і Альона Федорова. Тренерка ДЮСШ № 1 та юніорської збірної України Альона Федорова зауважила, що, на думку тренерського складу, «змагання пройшли вдало, є те, що не вийшло, як хотілось та планувалось, але це спорт».
Надія Шаманова, за словами наставниці, провела ці змагання з достойними результатами в обох вправах. У стрільбі з малокаліберного пістолета вона була лідером, проте в напруженій боротьбі у фіналі поступилася тільки одним балом представниці Дніпра.
Провідні спортсменки ДЮСШ № 1 Надія Шаманова та Софія Михайлюк назвали нинішній чемпіонат «доволі вдалим».
Софія Михайлюк також задоволена результатами останнього старту зі стрільби з малокаліберної гвинтівки в цьому сезоні.
Нагадаємо, на фінальних змаганнях Юнацької ліги Європи, що проводилися в місті Новий Сад (Сербія) з 10 по 13 жовтня й зібрали спортсменів з-понад 20 країн, троє спортсменів з Горішніх Плавнів стали абсолютними чемпіонами фінального етапу змагань. Золоті медалі Тимур Підгорний, Софія Михайлюк та Анна Ляшенко вибороли в командних зустрічах. Одразу після Ліги Європи спортсмени повернулися до Львова й відправились на чемпіонат України.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.