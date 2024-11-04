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Уродженець Кременчука знайшов гранату у машині військового і підібрав її — вирок суду

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 220

Обвинувачений отримав 1 рік іспитового терміну, боєприпас мають передати на потреби ЗСУ

Глобинський районний суд визнав винним уродженця Кременчука у незаконному зберіганні зброї (ч. 1 ст. 263 КК України). Чоловік зберігав гранату у себе вдома, яку знайшов у машині військовослужбовця. Про це стало відомо з вироку суду, який оприлюднили 1 листопада. 

Вказано, що обвинувачений працює у Глобинській міській лікарні, раніше вже був судимий за цією ж статтею. 

Навесні 2024 року під час ремонту машини військовослужбовця Збройних сил України у салоні чоловік знайшов гранату та запальний пристрій до неї, «і в цей час у нього виник злочинний умисел на придбання та зберігання вибухового пристрою», зазначили у вироку.

— Таємно підібрав вибуховий пристрій, чим незаконно придбав, ручну осколкову гранату, яку в подальшому зберігав за місцем свого проживання, — йдеться у рішенні суду. 

Гранату знайшли під час обшуку квартири у шафі кухонної меблевої стінки. Обвинувачений отримав 1 рік іспитового терміну, боєприпас мають передати на потреби ЗСУ. 

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Автор: Телеграф Джерело фото: vikka.ua
Теги: граната
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