Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Гроші, Україна, Світ, Соціальний захист

Мінекономіки працює над тим, щоб «тисячу Зеленського» можна було отримати на пошті, без доступу до «Дії»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 237 Коментарів: 1

Програма єПідтримка є аналогічною до попередніх ініціатив під час пандемії COVID-19 та на початку повномасштабного вторгнення

З 1 грудня стартує програма єПідтримки, яка передбачає виплату 1000 грн кожному українцю, за винятком тих, хто перебуває за кордоном. Для громадян, які не мають доступу до додатку «Дія», Міністерство економіки розробляє механізм отримання коштів через відділення Укрпошти. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі Міністерства економіки. 

Програма спрямована на підтримку соціально вразливих верств населення, враховуючи зростання потреб у зв’язку з війною. Кошти зможуть отримати всі громадяни, включаючи дітей, для яких один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок. Ці виплати не будуть оподатковуватися.

Подати заявку на участь у програмі можна буде через «Дію» з грудня 2024 року до лютого 2025 року, активувавши картку «Національний кешбек». Кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, покупку медикаментів, книжок або на підтримку Сил Оборони протягом 2025 року.

Програма єПідтримка є аналогічною до попередніх ініціатив під час пандемії COVID-19 та на початку повномасштабного вторгнення.

ПО ТЕМІ:

Як українцям нараховуватимуть 1000 грн за новою програмою «єПідтримка»
Щоб дати можливість витрачати кошти «єПідтримки» на ліки, уряд розширив перелік витрат програми «Національний кешбек»
Шахраї намагаються використати тему виплати 1000 грн допомоги від держави

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: єПідтримка Вовина тища гроші Дія укрпошта
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

4 736
1
zzzzzz:
Сьогодні, 16:17

На картку видадуть то використати тільки туди чи сюди, а на пошті наліком, хоч пропий🤣, як завжди зелений цирк виригав тисячу, тепер ригає як це зробити....які ж ви тупоголові зелені циркачі....так, зенелохі?


1 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх