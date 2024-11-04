Мінекономіки працює над тим, щоб «тисячу Зеленського» можна було отримати на пошті, без доступу до «Дії»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 237 Коментарів: 1

Програма єПідтримка є аналогічною до попередніх ініціатив під час пандемії COVID-19 та на початку повномасштабного вторгнення

З 1 грудня стартує програма єПідтримки, яка передбачає виплату 1000 грн кожному українцю, за винятком тих, хто перебуває за кордоном. Для громадян, які не мають доступу до додатку «Дія», Міністерство економіки розробляє механізм отримання коштів через відділення Укрпошти. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі Міністерства економіки.

Програма спрямована на підтримку соціально вразливих верств населення, враховуючи зростання потреб у зв’язку з війною. Кошти зможуть отримати всі громадяни, включаючи дітей, для яких один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок. Ці виплати не будуть оподатковуватися.

Подати заявку на участь у програмі можна буде через «Дію» з грудня 2024 року до лютого 2025 року, активувавши картку «Національний кешбек». Кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, покупку медикаментів, книжок або на підтримку Сил Оборони протягом 2025 року.

Програма єПідтримка є аналогічною до попередніх ініціатив під час пандемії COVID-19 та на початку повномасштабного вторгнення.