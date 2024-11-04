Затопило квартиру після подачі тепла: у мерії Кременчука розповіли, до кого можна звертатись за компенсацією

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 447

Людям, чиї квартири затопило після подачі тепла, можуть, зокрема, звертатись щодо відшкодування збитків і до сусідів, якщо це сталося з їх вини. Постраждалим потрібно фіксувати наслідки затоплення. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 4 листопада.

Питання відшкодування порушилось на тлі інциденту, який стався у квартирі полеглого військового Андрія Покладова. Виявилось, що оселю затопило після запуску опалення.

— Там на 3 поверсі порушена була внутрішньобудинкова система опалення — це питання до власника квартири. Ми неодноразово говорили, що потрібно перевірити батареї, свої системи. Тобто до людини, яка живе над матір’ю Андрія Покладова, треба звертатись і вимагати від неї компенсації, складати акти, — сказав міський голова.

Матері військового мають надати додаткову матеріальну допомогу від міста на ремонт житла, вказали на засіданні виконкому.

Як раніше розповідали у Держпродспоживслужбі, для фіксації факту заподіяної шкоди потрібно скласти Акт про залиття квартири і для цього необхідно викликати представників управляючої компанії.

Акт про залиття і розмір збитків мають підтвердити і свідки інших квартир, які також розписуються в акті. У службі додають, що потрібно зробити фото і відео всіх пошкоджень у квартирі та записати повні дані (ПІБ, адресу та контактні телефони) свідків.

— В разі відмови управляючою компанією скласти Акт про залиття квартири, ви маєте право звернутись за захистом своїх прав до територіального органу Держпродспоживслужби у вашому регіоні, — йдеться у повідомленні.

Якщо аварія сталася через несправність загальнобудинкових мереж, потрібно звернутись до організації, яка обслуговує будинок, з вимогою відшкодувати збитки.

У безоплатній правничій допомозі надали алгоритм дій і документів, якщо винуватець відмовляється добровільно відшкодувати збитки. Громадяни мають право звернутися до суду з позовом про відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Для цього необхідно підготувати такі документи: