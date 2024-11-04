Затопило квартиру після подачі тепла: у мерії Кременчука розповіли, до кого можна звертатись за компенсацією

Людям, чиї квартири затопило після подачі тепла, можуть, зокрема, звертатись щодо відшкодування збитків і до сусідів, якщо це сталося з їх вини. Постраждалим потрібно фіксувати наслідки затоплення. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 4 листопада.
Питання відшкодування порушилось на тлі інциденту, який стався у квартирі полеглого військового Андрія Покладова. Виявилось, що оселю затопило після запуску опалення.
Матері військового мають надати додаткову матеріальну допомогу від міста на ремонт житла, вказали на засіданні виконкому.
Як раніше розповідали у Держпродспоживслужбі, для фіксації факту заподіяної шкоди потрібно скласти Акт про залиття квартири і для цього необхідно викликати представників управляючої компанії.
Акт про залиття і розмір збитків мають підтвердити і свідки інших квартир, які також розписуються в акті. У службі додають, що потрібно зробити фото і відео всіх пошкоджень у квартирі та записати повні дані (ПІБ, адресу та контактні телефони) свідків.
Якщо аварія сталася через несправність загальнобудинкових мереж, потрібно звернутись до організації, яка обслуговує будинок, з вимогою відшкодувати збитки.
У безоплатній правничій допомозі надали алгоритм дій і документів, якщо винуватець відмовляється добровільно відшкодувати збитки. Громадяни мають право звернутися до суду з позовом про відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Для цього необхідно підготувати такі документи:
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