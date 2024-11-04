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Затопило квартиру після подачі тепла: у мерії Кременчука розповіли, до кого можна звертатись за компенсацією

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 447

Постраждалим потрібно фіксувати наслідки затоплення

Людям, чиї квартири затопило після подачі тепла, можуть, зокрема, звертатись щодо відшкодування збитків і до сусідів, якщо це сталося з їх вини. Постраждалим потрібно фіксувати наслідки затоплення. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 4 листопада. 

Питання відшкодування порушилось на тлі інциденту, який стався у квартирі полеглого військового Андрія Покладова. Виявилось, що оселю затопило після запуску опалення. 

— Там на 3 поверсі порушена була внутрішньобудинкова система опалення — це питання до власника квартири. Ми неодноразово говорили, що потрібно перевірити батареї, свої системи. Тобто до людини, яка живе над матір’ю Андрія Покладова, треба звертатись і вимагати від неї компенсації, складати акти, — сказав міський голова. 

Матері військового мають надати додаткову матеріальну допомогу від міста на ремонт житла, вказали на засіданні виконкому. 

Як раніше розповідали у Держпродспоживслужбі, для фіксації факту заподіяної шкоди потрібно скласти Акт про залиття квартири і для цього необхідно викликати представників управляючої компанії.

Акт про залиття і розмір збитків мають підтвердити і свідки інших квартир, які також розписуються в акті. У службі додають, що потрібно зробити фото і відео всіх пошкоджень у квартирі та записати повні дані (ПІБ, адресу та контактні телефони) свідків.

— В разі відмови управляючою компанією скласти Акт про залиття квартири, ви маєте право звернутись за захистом своїх прав до територіального органу Держпродспоживслужби у вашому регіоні, — йдеться у повідомленні. 

Якщо аварія сталася через несправність загальнобудинкових мереж, потрібно звернутись до організації, яка обслуговує будинок, з вимогою відшкодувати збитки. 

У безоплатній правничій допомозі надали алгоритм дій і документів, якщо винуватець відмовляється добровільно відшкодувати збитки. Громадяни мають право звернутися до суду з позовом про відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Для цього необхідно підготувати такі документи:

  • Акт про залиття квартири.
  • Документи, що підтверджують право власності на квартиру.
  • Звіт незалежного оцінювача про розмір завданих збитків.
  • Квитанції та чеки, що підтверджують витрати на ремонт та відновлення майна.
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Що робити, якщо тече батарея у квартирі: власний досвід журналістки «Кременчуцького Телеграфа»

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Автор: Телеграф
Теги: затоплення опалення
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