Взимку Україна може зіткнутись з відключенням світла до 20 годин на добу — Politico

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 116

Відключення можуть торкнутися як побутових споживачів, так і промислових об'єктів, що може призвести до труднощів з опаленням та електропостачанням

Нині Україна готується до однієї з найскладніших зим за весь час російсько-української війни. За умови постійних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі та холодної зими існує загроза тривалих відключень світла — до 20 годин на добу. Про це пише видання Politico з посиланням на слова енергетичних експертів.

Олександр Харченко, керівник Центру досліджень енергетичної галузі та радник уряду України з питань енергетики, повідомив, що через значні пошкодження енергомережі країна може не витримати навантаження. Відключення можуть торкнутися як побутових споживачів, так і промислових об'єктів, що може призвести до труднощів з опаленням та електропостачанням.

— Я дуже хвилююся, — сказала Вікторія Гриб, українська депутатка, яка очолює парламентський підкомітет з енергетичної безпеки. — Ситуація дійсно критична, і я сподіваюся, що міжнародні партнери… нададуть нам допомогу якомога швидше.

За словами Геннадія Рябцева, головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень України, лише наприкінці серпня Москва випустила понад 200 ракет і безпілотників по енергетичних об’єктах України. Це скоротило потужності виробництва електроенергії в Україні більш ніж на 9 ГВт.

Це втрата восьми електростанцій і понад 800 об’єктів теплопостачання.

— Найбільш реалістичний сценарій, з яким зіткнеться країна цієї зими, — сказав Рябцев, — передбачає обмеження постачання електроенергії на 8-14 годин на добу.

Нагадаємо, раніше стверджувалось, що навіть із настанням заморозків, які найближчими днями прийдуть в Україну, світло громадянам не вимикатимуть. Таку заяву в ефірі телемарафону зробив заступник міністра енергетики Микола Колісник.