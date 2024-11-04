Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Відключення світла

Взимку Україна може зіткнутись з відключенням світла до 20 годин на добу — Politico

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 116

Відключення можуть торкнутися як побутових споживачів, так і промислових об'єктів, що може призвести до труднощів з опаленням та електропостачанням

Нині Україна готується до однієї з найскладніших зим за весь час російсько-української війни. За умови постійних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі та холодної зими існує загроза тривалих відключень світла — до 20 годин на добу. Про це пише видання Politico з посиланням на слова енергетичних експертів.

Олександр Харченко, керівник Центру досліджень енергетичної галузі та радник уряду України з питань енергетики, повідомив, що через значні пошкодження енергомережі країна може не витримати навантаження. Відключення можуть торкнутися як побутових споживачів, так і промислових об'єктів, що може призвести до труднощів з опаленням та електропостачанням.

— Я дуже хвилююся, — сказала Вікторія Гриб, українська депутатка, яка очолює парламентський підкомітет з енергетичної безпеки. — Ситуація дійсно критична, і я сподіваюся, що міжнародні партнери… нададуть нам допомогу якомога швидше.

За словами Геннадія Рябцева, головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень України, лише наприкінці серпня Москва випустила понад 200 ракет і безпілотників по енергетичних об’єктах України. Це скоротило потужності виробництва електроенергії в Україні більш ніж на 9 ГВт.

Це втрата восьми електростанцій і понад 800 об’єктів теплопостачання. 

— Найбільш реалістичний сценарій, з яким зіткнеться країна цієї зими, — сказав Рябцев, — передбачає обмеження постачання електроенергії на 8-14 годин на добу.

Нагадаємо, раніше стверджувалось, що навіть із настанням заморозків, які найближчими днями прийдуть в Україну, світло громадянам не вимикатимуть. Таку заяву в ефірі телемарафону зробив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

0
Автор: Телеграф Джерело фото: pmg.ua
Теги: відключення електроенергії зима
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх