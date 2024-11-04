Взимку Україна може зіткнутись з відключенням світла до 20 годин на добу — Politico

Відключення можуть торкнутися як побутових споживачів, так і промислових об'єктів, що може призвести до труднощів з опаленням та електропостачанням
Нині Україна готується до однієї з найскладніших зим за весь час російсько-української війни. За умови постійних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі та холодної зими існує загроза тривалих відключень світла — до 20 годин на добу. Про це пише видання Politico з посиланням на слова енергетичних експертів.
Олександр Харченко, керівник Центру досліджень енергетичної галузі та радник уряду України з питань енергетики, повідомив, що через значні пошкодження енергомережі країна може не витримати навантаження. Відключення можуть торкнутися як побутових споживачів, так і промислових об'єктів, що може призвести до труднощів з опаленням та електропостачанням.
За словами Геннадія Рябцева, головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень України, лише наприкінці серпня Москва випустила понад 200 ракет і безпілотників по енергетичних об’єктах України. Це скоротило потужності виробництва електроенергії в Україні більш ніж на 9 ГВт.
Це втрата восьми електростанцій і понад 800 об’єктів теплопостачання.
Нагадаємо, раніше стверджувалось, що навіть із настанням заморозків, які найближчими днями прийдуть в Україну, світло громадянам не вимикатимуть. Таку заяву в ефірі телемарафону зробив заступник міністра енергетики Микола Колісник.
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