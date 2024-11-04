Завтра у Кременчуці попрощаються із полеглим нацгвардійцем Костянтином Сергієвим

У вівторок, 5 листопада, у Кременчуці прощатимуться із полеглим у бою за Україну нацгвардійцем Костянтином Сергієвим. Про це інформує департамент соціального захисту населення Кременчука.
Загинув український захисник під час виконання бойового завдання по захисту України, її свободи та незалежності 26 жовтня 2024 року.
Прощання та поховання Костянтина Сергієва відбудеться завтра, 5 листопада:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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