Завтра у Кременчуці попрощаються із полеглим нацгвардійцем Костянтином Сергієвим

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 2

У вівторок, 5 листопада, у Кременчуці прощатимуться із полеглим у бою за Україну нацгвардійцем Костянтином Сергієвим. Про це інформує департамент соціального захисту населення Кременчука.

Загинув український захисник під час виконання бойового завдання по захисту України, її свободи та незалежності 26 жовтня 2024 року.

Прощання та поховання Костянтина Сергієва відбудеться завтра, 5 листопада:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському палаці культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.