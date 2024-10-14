Навіть із настанням заморозків українцям відключення світла не загрожують — експерт

За словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, нині енергосистема в Україні працює стабільно
Навіть із настанням заморозків, які найближчими днями прийдуть в Україну, світло громадянам не вимикатимуть. Таку заяву в ефірі телемарафону зробив заступник міністра енергетики Микола Колісник, пише Уніан.
Енергосистема на сьогоднішній день працює стабільно. Прогнозовані заморозки не будуть тривалими, — зазначає посадовець.
За його словами, органи місцевого самоврядування самостійно вирішують, коли розпочати опалювальний сезон — для цього середньодобова температура повітря протягом трьох днів поспіль має бути нижче +8 градусів. А це призведе до збільшення споживання електроенергії, наголошує Колісник.
На сьогодні впроваджено необхідний комплекс заходів, наприклад, із випередженням графіків проведено всі технічні заходи підготовки функціонування об'єктів атомної генерації. Уже дев’ять блоків є в енергосистемі, що додає потужності, додає можливості покривати збільшений попит, — підсумував чиновник.
Нагадаємо, у вересні т.в.о. начальника Кременчуцької райвійськадміністрації Артем Даценко запевнив, Кременчуцький район до початку опалювального сезону готовий.
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