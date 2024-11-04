Вночі на Полтавщині очікується сильний вітер

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 327

Вночі 5 листопада у Полтавській області синоптики прогнозують пориви північно-західного вітру, 15-20 м/с. Оголошено 1 рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Що означає жовтий рівень небезпечності

Під час першого рівня небезпечності погодні умови можуть бути небезпечними для населення, інфраструктури та природного середовища і призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» публікував наслідки негоди у Кременчуці 4 листопада.