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Іво Бобул та Лілія Сандулеса у Кременчуці

Сьогодні, 14:21 Переглядів: 233

 

Концерт «Іво Бобул та Лілія Сандулеса «БЕРЕГ ЛЮБОВІ ЧЕРЕЗ РОКИ» у Кременчуці відбудеться 19 листопада о 18:00 в МПК.

Іво Бобул – народний артист України, видатний співак та автор пісень, чия творча кар’єра розпочалася у 80-ті роки минулого століття.

У 1991 році співак почав виступати у парі з чарівною й талановитою Лілією Сандулесою. Володар оксамитового баритону разом з яскравою вокалісткою, чий тембр люблять і впізнають, подарували слухачам такі відомі шлягери як «Берег любові», «А липи цвітуть», «Пломінь мого серця», «Стрілися двоє» та багато інших. Спеціально для Лілії Сандулеси Іво Бобул написав пісню «Моя любов».
І сьогодні яскраві митці продовжують свій творчий шлях та підтримують дух кожного українця у непростий для країни час.

Цього вечора прекрасний дует виконає для вас найвідоміші композиції та роботи, що з’явилися останніми роками: «Якщо любиш — кохай», «Берег любові», «На Україну повернусь», «Рідна хата», «Непереможна Україна» та інші щирі й проникливі пісні.

Яскраві артисти сповнять вас віри й надії на краще. Приходьте, щоб разом заспівати улюблені рядки та отримати незабутні враження від концерту!
До зустрічі!

Квитки в касах міста, на сайті karabas.com або за тел. +38 097 049 34 30

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Автор: маркетінг
Теги: афіша концерт
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