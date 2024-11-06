Сьогодні на Кременчуччині заплановані навчальні стрільби та технічний вибух — Полтавська ОВА

Сьогодні, 6 листопада, на території Кременчуцького району заплановані навчальні стрільби та технічні вибухові роботи.
Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі.
Нагадаємо, сьогодні вранці Кременчук та Полтавщина потрапили під атаку російських безпілотників. Близько 7.05 журналісти «Кременчуцького Телеграфа» стали очевидцями, як над центром міста пролітав один із «шахедів».
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