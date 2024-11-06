Збільшення строку ув'язнення та компенсації: у Полтаві розпочався розгляд справи Шаблія, який збив на смерть двох людей

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Учора, 5 листопада, у Полтавському апеляційному суді розгляд справи щодо винного у смертельній аварії, яка сталася минулого літа у Кременчуці, Віктора Шаблія. Тоді чоловік їхав на автомобілі зі швидкістю близько 127 км/год і на нерегульованому пішохідному переході збив 14-річного Давида Клепача та 22-річного Івана Яскевича. Про перебіг судового засідання повідомляють кореспонденти Суспільного із зали суду.

Нагадаємо, у березні у Крюківському райсуді Шаблію винесли вирок за скоєне та присудили 8 років за ґратами. Проте потерпілі — матері загиблих Яна Клепач та Ірина Яскевич — не погоджуються із вироком та намагаються його оскаржити.

Збільшення вироку вимагає адвокат потерпілих Василь Пасюк. Каже: 8 років за смерть двох молодих людей, які не встигли пожити на світі, — це дуже мало. До того ж один із загиблих — неповнолітній.

Швидкість 127 км/год — це вже явно є неадекватна поведінка водія. Крім того, за словами свідків, коли після наїзду на двох пішоходів водій вийшов із транспортного засобу, то він не надав жодної допомоги цим постраждалим, він навіть не підійшов до них, він висказав тільки жаль з того, що він розбив свою машину і більше нічого, — повідомив на суді адвокат.

А от захисник Шаблія просить суд перекваліфікувати справу зі статті «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб» на «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили загибель кількох осіб». Покарання за цією статтею передбачено менше — від 5 до 10 років ув’язнення.

Адвокат Скляров заявляє: те, що його підзахисний був під наркотиками — не доведено. Також він поставив під сумнів кваліфікацію лікаря, який проводив огляд його клієнта.

На підставі акту і висновку лікаря нарколога було зроблено висновок про наркотичний стан, що не є достовірним, оскільки дослідження сечі проводилося експрес-методом, а не лабораторно. Відповідно до інструкції, для встановлення стану наркотичного сп’яніння потрібне лабораторне дослідження, — додає адвокат.

На його думку, призначення максимального покарання для Шаблія на строк 12 років за ґратами, як його хочуть потерпілі, є надмірним.

Слова адвоката підтримує і сам обвинувачений: він вину визнає частково, заперечує лиш те, що у момент аварії був під наркотиками.

Прокурорка Тетяна Красницька попросила суд підтримати клопотання про виклик на наступне засідання експерта, який проводив дослідження на вміст наркотичних речовин в організмі Шаблія.

— Я вважаю, що в цьому випадку безпідставно були визнані недопустимими докази, зокрема висновки експертиз. При цьому безпосередньо експерт, який проводив ці дослідження, судом не викликався та не допитувався, — заявила Красницька.

Крім того, адвокати потерпілих наполягають також і на збільшенні сум компенсацій до п'яти та одного мільйона гривень. Захисники на засіданні також наголосили, що призначену навесні компенсацію у 300 тисяч гривень потерпілим Шаблій так і не виплатив.

Колегія суддів заслухала усі сторони та оголосила про перерву у засіданні. Інформації про дату продовження слухання справи наразі немає.