Збільшення строку ув'язнення та компенсації: у Полтаві розпочався розгляд справи Шаблія, який збив на смерть двох людей

Адвокат Шаблія не погоджується із позицією потерпілих і просить перекваліфікувати справу на іншу статтю
Учора, 5 листопада, у Полтавському апеляційному суді розгляд справи щодо винного у смертельній аварії, яка сталася минулого літа у Кременчуці, Віктора Шаблія. Тоді чоловік їхав на автомобілі зі швидкістю близько 127 км/год і на нерегульованому пішохідному переході збив 14-річного Давида Клепача та 22-річного Івана Яскевича. Про перебіг судового засідання повідомляють кореспонденти Суспільного із зали суду.
Нагадаємо, у березні у Крюківському райсуді Шаблію винесли вирок за скоєне та присудили 8 років за ґратами. Проте потерпілі — матері загиблих Яна Клепач та Ірина Яскевич — не погоджуються із вироком та намагаються його оскаржити.
Збільшення вироку вимагає адвокат потерпілих Василь Пасюк. Каже: 8 років за смерть двох молодих людей, які не встигли пожити на світі, — це дуже мало. До того ж один із загиблих — неповнолітній.
А от захисник Шаблія просить суд перекваліфікувати справу зі статті «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб» на «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили загибель кількох осіб». Покарання за цією статтею передбачено менше — від 5 до 10 років ув’язнення.
Адвокат Скляров заявляє: те, що його підзахисний був під наркотиками — не доведено. Також він поставив під сумнів кваліфікацію лікаря, який проводив огляд його клієнта.
На його думку, призначення максимального покарання для Шаблія на строк 12 років за ґратами, як його хочуть потерпілі, є надмірним.
Слова адвоката підтримує і сам обвинувачений: він вину визнає частково, заперечує лиш те, що у момент аварії був під наркотиками.
Прокурорка Тетяна Красницька попросила суд підтримати клопотання про виклик на наступне засідання експерта, який проводив дослідження на вміст наркотичних речовин в організмі Шаблія.
Крім того, адвокати потерпілих наполягають також і на збільшенні сум компенсацій до п'яти та одного мільйона гривень. Захисники на засіданні також наголосили, що призначену навесні компенсацію у 300 тисяч гривень потерпілим Шаблій так і не виплатив.
Колегія суддів заслухала усі сторони та оголосила про перерву у засіданні. Інформації про дату продовження слухання справи наразі немає.
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