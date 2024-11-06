Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Збільшення строку ув'язнення та компенсації: у Полтаві розпочався розгляд справи Шаблія, який збив на смерть двох людей

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 157

 

Адвокат Шаблія не погоджується із позицією потерпілих і просить перекваліфікувати справу на іншу статтю

Учора, 5 листопада, у Полтавському апеляційному суді розгляд справи щодо винного у смертельній аварії, яка сталася минулого літа у Кременчуці, Віктора Шаблія. Тоді чоловік їхав на автомобілі зі швидкістю близько 127 км/год і на нерегульованому пішохідному переході збив 14-річного Давида Клепача та 22-річного Івана Яскевича. Про перебіг судового засідання повідомляють кореспонденти Суспільного із зали суду.

Нагадаємо, у березні у Крюківському райсуді Шаблію винесли вирок за скоєне та присудили 8 років за ґратами. Проте потерпілі — матері загиблих Яна Клепач та Ірина Яскевич — не погоджуються із вироком та намагаються його оскаржити.

 

Збільшення вироку вимагає адвокат потерпілих Василь Пасюк. Каже: 8 років за смерть двох молодих людей, які не встигли пожити на світі, — це дуже мало. До того ж один із загиблих — неповнолітній.

Швидкість 127 км/год — це вже явно є неадекватна поведінка водія. Крім того, за словами свідків, коли після наїзду на двох пішоходів водій вийшов із транспортного засобу, то він не надав жодної допомоги цим постраждалим, він навіть не підійшов до них, він висказав тільки жаль з того, що він розбив свою машину і більше нічого, — повідомив на суді адвокат.

А от захисник Шаблія просить суд перекваліфікувати справу зі статті «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб» на «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили загибель кількох осіб». Покарання за цією статтею передбачено менше — від 5 до 10 років ув’язнення.

 

Адвокат Скляров заявляє: те, що його підзахисний був під наркотиками — не доведено. Також він поставив під сумнів кваліфікацію лікаря, який проводив огляд його клієнта.

На підставі акту і висновку лікаря нарколога було зроблено висновок про наркотичний стан, що не є достовірним, оскільки дослідження сечі проводилося експрес-методом, а не лабораторно. Відповідно до інструкції, для встановлення стану наркотичного сп’яніння потрібне лабораторне дослідження, — додає адвокат.

На його думку, призначення максимального покарання для Шаблія на строк 12 років за ґратами, як його хочуть потерпілі, є надмірним.

Слова адвоката підтримує і сам обвинувачений: він вину визнає частково, заперечує лиш те, що у момент аварії був під наркотиками.

Прокурорка Тетяна Красницька попросила суд підтримати клопотання про виклик на наступне засідання експерта, який проводив дослідження на вміст наркотичних речовин в організмі Шаблія.

 

— Я вважаю, що в цьому випадку безпідставно були визнані недопустимими докази, зокрема висновки експертиз. При цьому безпосередньо експерт, який проводив ці дослідження, судом не викликався та не допитувався, — заявила Красницька.

Крім того, адвокати потерпілих наполягають також і на збільшенні сум компенсацій до п'яти та одного мільйона гривень. Захисники на засіданні також наголосили, що призначену навесні компенсацію у 300 тисяч гривень потерпілим Шаблій так і не виплатив.

Колегія суддів заслухала усі сторони та оголосила про перерву у засіданні. Інформації про дату продовження слухання справи наразі немає.

ПО ТЕМІ:

Смертельна ДТП на Раківці: водій був «під наркотиками»

У Кременчуці винесли вирок Віктору Шаблію, який вчинив смертельну ДТП на Раківці


1
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Суспільне.Полтава
Теги: суд апеляційний суд аварія ДТП смертельна ДТП
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх