Під Полтавою у пожежі загинули дві жінки та дитина

Сьогодні, 11:08 Переглядів: 170

Сьогодні, близько 8.45 у селі Макухівка поблизу Полтави внаслідок пожежі у приватному будинку загинули троє людей. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, після того, як рятувальники пожежу локалізували, у приміщенні будинку знайшли тіла двох жінок (92 і 72 роки) та 8-річної дівчинки. Загиблих відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Горішніх Плавнях під час пожежі у квартирі загинула жінка.



