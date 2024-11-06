Президент України підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження строку дії воєнного стану в Україні та про продовження строку проведення загальної мобілізації. Про це йдеться у картках законопроєктів №№12151 та 12152 на сайті Верховної Ради.
У них зазначається, що обидва закони повернуто з підписом від президента сьогодні, 6 листопада.
Нагадаємо, 29-го жовтня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — до 7 лютого 2025 року. Це було вже 13-те голосування у парламенті за продовження воєнного стану та загальної мобілізації.
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