Президент України підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації

Сьогодні, 11:10 Переглядів: 83

Закони сьогодні були повернуті з підписом від президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження строку дії воєнного стану в Україні та про продовження строку проведення загальної мобілізації. Про це йдеться у картках законопроєктів №№12151 та 12152 на сайті Верховної Ради.

У них зазначається, що обидва закони повернуто з підписом від президента сьогодні, 6 листопада.

Нагадаємо, 29-го жовтня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — до 7 лютого 2025 року. Це було вже 13-те голосування у парламенті за продовження воєнного стану та загальної мобілізації.