На Полтавщині легковик з'їхав у кювет: троє постраждалих

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5 листопада близько 9.00 на автодорозі «Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка», неподалік села Бродщина Кобеляцької громади, сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

За попередніми даними, водій автомобіля Audi Q3, 29-річний житель Чернігівщини, не впорався з керуванням і з'їхав у кювет.

Унаслідок аварії водій та двоє пасажирів, 28 та 23 років, були госпіталізовані з травмами.

Поліція розпочала досудове розслідування за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до травм середньої тяжкості. Слідство триває під процесуальним керівництвом Кобеляцької окружної прокуратури.

Нагадаємо, нещодавно в одному з сіл Гребінківської громади легковик влетів у дерево — водій загинув на місці.