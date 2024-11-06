У Кременчуці просять вирубати аварійні та старі тополі: петиція

У петиції чоловік також наголошує, що тополиний пух є «сильним алергеном який викликає у багатьох мешканців алергічні реакції, особливо в літній період»
Житель Кременчука Вадим Іваненко просить владу розглянути питання вирубки аварійних та старих тополь, «замінивши їх на безпечніші й менш алергенні види дерев». Про це чоловік написав у своїй петиції за 4 листопада.
Нині, за його словами, «тополі, висаджені ще кілька десятиліть тому, зараз стали джерелом серйозних загроз для здоров’я та безпеки мешканців». У петиції чоловік також наголошує, що тополиний пух є «сильним алергеном який викликає у багатьох мешканців алергічні реакції, особливо в літній період».
Станом на 10.00 6 листопада петиція зібрала 0 підписів. Для того, щоб її розглянула місцева влада, вона має набрати не менше 250 голосів.
Нагадаємо, до весни у Кременчуці планують видалити аварійні дерева у закладах освіти.
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