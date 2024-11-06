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У Кременчуці просять вирубати аварійні та старі тополі: петиція

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 149

У петиції чоловік також наголошує, що тополиний пух є «сильним алергеном який викликає у багатьох мешканців алергічні реакції, особливо в літній період»

Житель Кременчука Вадим Іваненко просить владу розглянути питання вирубки аварійних та старих тополь, «замінивши їх на безпечніші й менш алергенні види дерев». Про це чоловік написав у своїй петиції за 4 листопада. 

Нині, за його словами, «тополі, висаджені ще кілька десятиліть тому, зараз стали джерелом серйозних загроз для здоров’я та безпеки мешканців». У петиції чоловік також наголошує, що тополиний пух є «сильним алергеном який викликає у багатьох мешканців алергічні реакції, особливо в літній період». 

— Велика кількість тополиного пуху забруднює міські території, особливо вулиці, парки, громадські місця та зупинки громадського транспорту. Пух швидко накопичується, забиває зливову каналізацію, що спричиняє додаткові витрати на прибирання та підтримання чистоти, — йдеться у повідомленні. 

Станом на 10.00 6 листопада петиція зібрала 0 підписів. Для того, щоб її розглянула місцева влада, вона має набрати не менше 250 голосів.

Нагадаємо, до весни у Кременчуці планують видалити аварійні дерева у закладах освіти.

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Автор: Телеграф
Теги: аварійні дерева
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