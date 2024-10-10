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До весни у Кременчуці планують видалити аварійні дерева у закладах освіти

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 1

У закладах освіти виявили багато аварійних дерев, заявив Малецький

У Кременчуці влада хоче кронувати та видалити аварійні дерева у закладах освіти до весни наступного року. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 10 жовтня. 

— У нас дуже багато дерев аварійних. Є певна проблематика по деревах, що без комісії директори шкіл дуже бояться зносити ці дерева, бо прийде прокуратура, — сказав Малецький.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року у дворі дитячого садочку №19 на двох дітей впало дерево під час штормового вітру. Від отриманих травм в лікарні загинула 4-річна Анастасія Німчина, внаслідок інциденту також постраждав 5-річний хлопчик.

Керівництво садка називає те, що сталося нещасним випадком. Мати загиблої дівчинки, 39-річна Світлана Німчина, впевнена, що персонал та чиновники намагаються уникнути відповідальності, а нещасним випадком виправдовують свою недбалість. Жінка каже, що керівництво садка не забезпечило інвентаризацію та належне обстеження дерев на території дитячого закладу, а віцемерка Ольга Усанова поставила свій підпис на акті вводу дитсадка в експлуатацію у 2021-2022 році.

Восени 2022 року жінка почала судитись з прокуратурою через бездіяльність правоохоронців. Світлана Німчина звернулась до Генпрокуратури, бо вважає, що справу затягують навмисно, аби закрити. 

У квітні 2024 року мала завершитись експертиза з безпеки життєдіяльності у справі смерті 4-річної дівчинки.

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Автор: Телеграф
Теги: аварійні дерева школа дитячий садок
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