У Кременчуці патрульні виявили у водія, який перебував у стані наркотичного сп’яніння

9 жовтня, близько 21.00, поліціянти зупинили ВАЗ, водій якого порушував правила дорожнього руху. Під час спілкування з водієм інспектори помітили ознаки наркотичного сп’яніння. Крім того, в автомобілі виявили згорток з кристалічною речовиною білого кольору, яка, ймовірно, є наркотичною. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції міста.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшого розслідування.
На 40-річного водія склали адмінматеріали:
Нагадаємо, що 7 жовтня на вулиці Володимира Великого у Кременчуці патрульні зупинили водія у стані алкогольного сп’яніння, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду.
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