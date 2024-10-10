У Кременчуці патрульні виявили у водія, який перебував у стані наркотичного сп’яніння

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9 жовтня, близько 21.00, поліціянти зупинили ВАЗ, водій якого порушував правила дорожнього руху. Під час спілкування з водієм інспектори помітили ознаки наркотичного сп’яніння. Крім того, в автомобілі виявили згорток з кристалічною речовиною білого кольору, яка, ймовірно, є наркотичною. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції міста.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшого розслідування.

На 40-річного водія склали адмінматеріали:

Постанову за ч. 4 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування).

Протокол за ч. 2 ст. 130 КУпАП (повторне протягом року керування у стані спʼяніння або відмова від огляду).

Нагадаємо, що 7 жовтня на вулиці Володимира Великого у Кременчуці патрульні зупинили водія у стані алкогольного сп’яніння, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду.