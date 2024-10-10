У п'ятницю громадський транспорт на зупинці «Центральний ринок» біля АТБ не зупинятиметься

Сьогодні, 17:23 Переглядів: 142

Завтра, 11 жовтня, у Кременчуці громадський транспорт не зупинятиметься на зупинці «Центральний ринок» біля АТБ. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Завтра на вулиці Небесної Сотні комунальники ремонтуватимуть асфальтне покриття.

Посадку та висадку пасажирів водії здійснюватимуть на попередніх зупинках за маршрутами.

Нагадаємо, із жовтня у Кременчуці здорожчав проїзд у тролейбусах, проте вартість проїзду у комунальних автобусах та маршрутках поки підвищувати не планують.



