У п'ятницю громадський транспорт на зупинці «Центральний ринок» біля АТБ не зупинятиметься

Завтра, 11 жовтня, у Кременчуці громадський транспорт не зупинятиметься на зупинці «Центральний ринок» біля АТБ. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Завтра на вулиці Небесної Сотні комунальники ремонтуватимуть асфальтне покриття.
Посадку та висадку пасажирів водії здійснюватимуть на попередніх зупинках за маршрутами.
Нагадаємо, із жовтня у Кременчуці здорожчав проїзд у тролейбусах, проте вартість проїзду у комунальних автобусах та маршрутках поки підвищувати не планують.
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