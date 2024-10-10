«Зараз є можливість відкривати клуби заново», — мер про діяльність ОДЮКів у Кременчуці

Сьогодні, 17:14 Переглядів: 111

Наразі у місті працює 9 дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Раніше їх було 32

Протягом останніх років у Кременчуці зменшилася кількість дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Про це заявив міський голова Кременчука Віталій Малецький 10 жовтня під час прийому громадян.

На прийом до міського голови прийшов ветеран Назар Іноятов, який раніше працював із дітьми у клубі «Старт». Зараз, за його словами, не працює ані «Старт», ані клуб «Авангард», де діти займалися у спортивних секціях. Причин, чому клуби не працюють, дві — нерозв'язане питання з укриттями, куди діти могли б ходити під час повітряної тривоги, а також те, що багато тренерів зараз служать у лавах Збройних сил України.

Міський голова доручив керівникові ОДЮКів Геннадію Чуріну розв'язати це питання, зокрема відновити роботу клубів «Старт» та «Авангард». Оскільки у мікрорайонах, де вони знаходяться, дітей багато, а доступної позашкільної освіти там немає.

— У мене є кілька думок щодо подальшої долі ОДЮКів, тому що дистанційна позашкільна освіта дуже неефективна. Або ми виходимо і працюємо, або переходимо в «Академію майбутнього» (міський центр позашкільної освіти «Академія майбутнього» — ред.) як філії і там працюємо під керівництвом іншого керівника, який зможе організувати роботу, — наголосив мер.

За словами Малецького, кілька років тому до складу об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання входили 32 клуби, пізніше 28. Наразі ж їх у місті працює усього 9.

Найближчим часом керівник ОДЮКів має надати Малецькому письмові пропозиції щодо відкриття непрацюючих зараз клубів.

Нагадаємо, станом на 1 вересня 2022 року у Кременчуці ще працювало 18 клубів. Хоча за рік до цього їх ще було 28.