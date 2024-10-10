Наразі у місті працює 9 дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Раніше їх було 32
Протягом останніх років у Кременчуці зменшилася кількість дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Про це заявив міський голова Кременчука Віталій Малецький 10 жовтня під час прийому громадян.
На прийом до міського голови прийшов ветеран Назар Іноятов, який раніше працював із дітьми у клубі «Старт». Зараз, за його словами, не працює ані «Старт», ані клуб «Авангард», де діти займалися у спортивних секціях. Причин, чому клуби не працюють, дві — нерозв'язане питання з укриттями, куди діти могли б ходити під час повітряної тривоги, а також те, що багато тренерів зараз служать у лавах Збройних сил України.
Міський голова доручив керівникові ОДЮКів Геннадію Чуріну розв'язати це питання, зокрема відновити роботу клубів «Старт» та «Авангард». Оскільки у мікрорайонах, де вони знаходяться, дітей багато, а доступної позашкільної освіти там немає.
За словами Малецького, кілька років тому до складу об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання входили 32 клуби, пізніше 28. Наразі ж їх у місті працює усього 9.
Найближчим часом керівник ОДЮКів має надати Малецькому письмові пропозиції щодо відкриття непрацюючих зараз клубів.
Нагадаємо, станом на 1 вересня 2022 року у Кременчуці ще працювало 18 клубів. Хоча за рік до цього їх ще було 28.
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