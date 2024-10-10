Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Освіта

«Зараз є можливість відкривати клуби заново», — мер про діяльність ОДЮКів у Кременчуці

Сьогодні, 17:14 Переглядів: 111

 

Наразі у місті працює 9 дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Раніше їх було 32

Протягом останніх років у Кременчуці зменшилася кількість дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Про це заявив міський голова Кременчука Віталій Малецький 10 жовтня під час прийому громадян.

На прийом до міського голови прийшов ветеран Назар Іноятов, який раніше працював із дітьми у клубі «Старт». Зараз, за його словами, не працює ані «Старт», ані клуб «Авангард», де діти займалися у спортивних секціях. Причин, чому клуби не працюють, дві — нерозв'язане питання з укриттями, куди діти могли б ходити під час повітряної тривоги, а також те, що багато тренерів зараз служать у лавах Збройних сил України.

 

Міський голова доручив керівникові ОДЮКів Геннадію Чуріну розв'язати це питання, зокрема відновити роботу клубів «Старт» та «Авангард». Оскільки у мікрорайонах, де вони знаходяться, дітей багато, а доступної позашкільної освіти там немає.

— У мене є кілька думок щодо подальшої долі ОДЮКів, тому що дистанційна позашкільна освіта дуже неефективна. Або ми виходимо і працюємо, або переходимо в «Академію майбутнього» (міський центр позашкільної освіти «Академія майбутнього» — ред.) як філії і там працюємо під керівництвом іншого керівника, який зможе організувати роботу, — наголосив мер.

За словами Малецького, кілька років тому до складу об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання входили 32 клуби, пізніше 28. Наразі ж їх у місті працює усього 9.

Найближчим часом керівник ОДЮКів має надати Малецькому письмові пропозиції щодо відкриття непрацюючих зараз клубів.

Нагадаємо, станом на 1 вересня 2022 року у Кременчуці ще працювало 18 клубів. Хоча за рік до цього їх ще було 28.

ПО ТЕМІ:

Директор ОДЮК порадив вихованцям «Фортуни» займатися гирьовим спортом дистанційно

У Кременчуці збирають підписи проти закриття позашкільних клубів: батьки прийшли до мерії

Кременчужани вийшли на акцію протесту проти закриття дитячо-юнацьких клубів


0
Автор: Яна Гудзь
Теги: ОДЮК клуби
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх