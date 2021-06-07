Кременчуцьку малечу запрошують 28 клубів: як організувати дозвілля дитини

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 373

Також на дітей чекають ігрові майданчикі, розташовані у зелених зонах міста

Протягом літа в різних районах Кременчука працюватиме 28 клубів, які запропонують малечі різні розважальні та оздоровчі програми. Так, діти зможуть взяти участь в спортивних та ігрових заходах, вікторинах, конкурсах.

Клуби працюватимуть в будні дні з 14.00 до 19.00, а в суботу – з 10.00 до 15.00.

Неподалік від них на свіжому повітрі розташовані й ігрові майданчики – переважно в зелених зонах. Майданчики вже працюють за графіком:

Понеділок – клуби Молодіжного: «Аврора», «Джерельце», «Мрія», «Промінь», «Фортуна»;

Вівторок – клуби Нагірної частини: «Гармонія», «Данко», «Дніпро», «Метеор», «Надія», «Сатурн», «Сузір’я»,»Супутник» ;

Середа – клуби Раківки: «Олімп», «Пошук», «Старт»;

Четвер – клуби Занасипу: «Веселка», «Вікторія», «Орхідея», «Прометей»;

П’ятниця – клуби Центру: «Дебют», «Дивограй», «Орлятко», «Реал»;

Субота – розважаються усі!

Незважаючи на те, що влітку педагогічні працівники йдуть у відпустки, роботу клубів та гуртків намагаються організувати таким чином, щоб принаймні 50% з них працювали.

Детальну інформацію можна дізнатися на Facebook-сторінці Об’єднання дитячо-юнацьких клубів.