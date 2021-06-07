Кременчуцьку малечу запрошують 28 клубів: як організувати дозвілля дитини

Також на дітей чекають ігрові майданчикі, розташовані у зелених зонах міста
Протягом літа в різних районах Кременчука працюватиме 28 клубів, які запропонують малечі різні розважальні та оздоровчі програми. Так, діти зможуть взяти участь в спортивних та ігрових заходах, вікторинах, конкурсах.
Клуби працюватимуть в будні дні з 14.00 до 19.00, а в суботу – з 10.00 до 15.00.
Неподалік від них на свіжому повітрі розташовані й ігрові майданчики – переважно в зелених зонах. Майданчики вже працюють за графіком:
Незважаючи на те, що влітку педагогічні працівники йдуть у відпустки, роботу клубів та гуртків намагаються організувати таким чином, щоб принаймні 50% з них працювали.
Детальну інформацію можна дізнатися на Facebook-сторінці Об’єднання дитячо-юнацьких клубів.