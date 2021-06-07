На 47-му році життя померла вчитель Світлана Яненко

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5 червня у віці 46 років пішла з життя вчитель з великої літери Світлана Миколаївна Яненко, повідомили у пресслужбі Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С.Макаренка.

Народилася Світлана Миколаївна 25 березня 1975 року в Кременчуці в родині робітників.

Закінчила СШ №18 м. Кременчука (1990), Кременчуцьке педагогічне училище ім. А. С. Макаренка (1994) за спеціальністю «Початкове навчання», Полтавський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка (нині національний педагогічний університет) (1998), здобувши кваліфікацію «Учитель української мови і літератури».

Працювала вчителем української мови та літератури в Кременчуцькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №24 (1994-2009) та обіймала посаду заступника директора з навчально-виховної роботи (2006-2009). З 2009 по 2015 рік працювала вчителем української мови та літератури в Кременчуцькій гімназії №5 імені Т. Г. Шевченка. З 1998 по 2015 рік працювала за сумісництвом викладачем української мови та літератури в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. З 2015 року працює у Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка на посаді викладача української мови та літератури.

Переможець обласного та дипломант Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2015» у номінації «Українська мова та література».

Світлана Миколаївна виробила свій алгоритм проведення уроків, створюючи на кожному з них ситуацію успіху. Результативність роботи – досягнення учнів у мовно-літературних конкурсах, олімпіадах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН.

Учасник обласних та всеукраїнських конференцій з питань освіти, методики освіти й педагогіки; неодноразовий член журі міських, обласних олімпіад і конкурсів.

Досвід роботи Світлани Миколаївни узагальнив Кременчуцький міський науково-методичний центр, він оприлюднений у журналі «Методичний вісник» (№101, травень 2015 р.). Її новаторство висвітлено в газеті «Освіта України» в статті «Світлана Яненко: ситуації успіху» (№26 (1437) від 29 червня 2015 року).

Світлана Миколаївна користувалася заслуженим авторитетом і повагою серед колег, учнів, батьків, а також і в багатьох педагогічних колективах Кременчука й області.

У ці скорботні дні колектив і студенти Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка, учні ліцею «Політ» висловлюють щире, глибоке співчуття рідним і близьким Світлани Миколаївни. Світла пам’ять про неї назавжди збережеться в наших серцях.