На фото представники Полтавської області, учасники АТО, з нардепом Ніною Южаніною - головою Полтавської терорганізаціі
Полтавський територіальний осередок ЄС вирушив на всеукраїнський з‘їзд партії, який проходить сьогодні на арт-заводі Платформа у Києві. Серед делегатів і голова фракції в Кременчуцькій міській раді Богдан Лазоренко. Також Полтавський осередок представляли партійці-АТОвці і голова Полтавської терорганізаціі Ніна Южаніна.
Перед присутніми виступили Петро Порошенко, Марина Порошенко, Ахтем Чийгоз, Іванна Климпуш-Цинцадзе.