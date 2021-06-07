Полтавський територіальний осередок ЄС вирушив на всеукраїнський з‘їзд партії

Сьогодні, 15:27 Переглядів: 385

Полтавський територіальний осередок ЄС вирушив на всеукраїнський з‘їзд партії , який проходить сьогодні на арт-заводі Платформа у Києві. Серед делегатів і голова фракції в Кременчуцькій міській раді Богдан Лазоренко. Також Полтавський осередок представляли партійці-АТОвці і голова Полтавської терорганізаціі Ніна Южаніна.

Перед присутніми виступили Петро Порошенко, Марина Порошенко, Ахтем Чийгоз, Іванна Климпуш-Цинцадзе.