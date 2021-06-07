Поліцейські «зібрали врожай» керманичів напідпитку

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 511 Коментарів: 1

Про 5 протоколів, складених за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП цими вихідними повідомляє патрульна служба Кременчука.

На проспекті Полтавському 5 червня охоронці порядку зупинили ВАЗ 21061, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування із 38-річним чоловіком, поліцейські помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння та з'ясували, що останній вже притягувався судом до відповідальності за подібне правопорушення. Пройти огляд на стан сп'яніння громадянин відмовився.

Також на проспекті Полтавському того ж дня патрульні помітили вантажівку Volvo з несправними фарами. Зупинивши фуру, інспектори помітили у 32-річного керманича ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти огляд на стан сп'яніння останній спочатку погодився, але надалі відмовився від проведення лабораторних досліджень.

Наступного дня, 6 червня, на вулиці Олександра Білаша охоронці порядку отримали повідомлення про, ймовірно, нетверезого водія за кермом автомобіля Ford. Зупинивши вказаний легковик, поліцейські справді помітили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння, але пройти огляд останній відмовився.

Автомобіль Opel, яким керував п'яний водій зупинили в неділю на автодорозі М-22. Пройти огляд на стан сп'яніння водій категорично відмовився, проте різкий запах алкоголю був красномовнішим за тести.

На проїзді Ярославському в неділю патрульні зупинили автомобіль Daewoo за порушення правил дорожнього руху. Під час складання адміністративних матеріалів інспектори помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич відмовився від проходження огляду, проте від протоколу його це не вберегло. За офіційними даними, на всіх водіїв інспектори склали протоколи.