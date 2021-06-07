Ніяких паспортів: щеплені проти COVID-19 українці отримають Міжнародні свідоцтва

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 383

Свідоцтво буде дійсним протягом року і лише якщо застосований під час вакцинації препарат був схвалений ВООЗ

Всі громадяни України, яких щепили проти COVID-19 двома дозами, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, інформує МОЗ України.

Видаватися свідоцтва будуть тільки в паперовій формі одразу після щеплення другою дозою або в сімейного лікаря в будь-якому медичному закладі, що підключений до електронної системи охорони здоров’я. Документ можна буде пред’являти за потреби при перетині державного кордону.

Свідоцтво має бути заповнене англійською або французькою мовою на додаток до української і міститиме персональні дані пацієнта. Зокрема, прізвище та ім’я має бути вказане точно так, як у закордонному паспорті громадянина. Має бути вказана й назва використаної вакцини та дата щеплення.

Документ міститиме підписи власника свідоцтва та лікаря, а також штамп закладу охорони здоров’я.

Важливо пам’ятати, що Міжнародні свідоцтва вважатимуться дійсними тільки в тому випадку, якщо власник вакцинувався препаратом, схваленим ВООЗ. Україна використовує три вакцини: Pfizer, AstraZeneca/Covishield та CoronaVac, і всі вони відповідають цій умові.