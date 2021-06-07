В кого з кременчужан не буде світла 8 червня: адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 395

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 8 червня декому з мешканців Кременчука доведеться посидіти без світла, адже в місті ремонтуватимуть трансформаторні підстанції та електромережі.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть електроенергію за адресами:

вул. Ватутіна 13-48;

вул. Матросова, 41-48;

вул. Лікаря О. Богаєвського;

вул. Сущінського;

вул. Лєвуна;

вул. Гранітна;

вул. Бетонна;

пров. Солдатський;

пров. Червоний;

пров. Товстого, 6-15.

З 11.00 до 18.00 не буде світла за адресами: