Кременчук

В кого з кременчужан не буде світла 8 червня: адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 395

 

Причиною називають проведення планових ремонтних робіт

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 8 червня декому з мешканців Кременчука доведеться посидіти без світла, адже в місті ремонтуватимуть трансформаторні підстанції та електромережі.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть електроенергію за адресами:

  • вул. Ватутіна 13-48;
  • вул. Матросова, 41-48;
  • вул. Лікаря О. Богаєвського;
  • вул. Сущінського;
  • вул. Лєвуна;
  • вул. Гранітна;
  • вул. Бетонна;
  • пров. Солдатський;
  • пров. Червоний;
  • пров. Товстого, 6-15.

З 11.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Павлова, 8, 10, 16, 1-35;
  • вул. Червона Гірка, 37;
  • вул. Матросова, 1-48;
  • вул. Лебедина, 1-40;
  • вул. Вадима Бойка, 1-18;
  • вул. Маяковського, 2-27;
  • пров. Белінського;
  • пров. Маяковського;
  • пр. Лебединий.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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