В кого з кременчужан не буде світла 8 червня: адреси

Причиною називають проведення планових ремонтних робіт
ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 8 червня декому з мешканців Кременчука доведеться посидіти без світла, адже в місті ремонтуватимуть трансформаторні підстанції та електромережі.
З 8.00 до 17.00 відключатимуть електроенергію за адресами:
- вул. Ватутіна 13-48;
- вул. Матросова, 41-48;
- вул. Лікаря О. Богаєвського;
- вул. Сущінського;
- вул. Лєвуна;
- вул. Гранітна;
- вул. Бетонна;
- пров. Солдатський;
- пров. Червоний;
- пров. Товстого, 6-15.
З 11.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- вул. Павлова, 8, 10, 16, 1-35;
- вул. Червона Гірка, 37;
- вул. Матросова, 1-48;
- вул. Лебедина, 1-40;
- вул. Вадима Бойка, 1-18;
- вул. Маяковського, 2-27;
- пров. Белінського;
- пров. Маяковського;
- пр. Лебединий.