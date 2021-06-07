П'яний кременчужанин пропонував патрульному хабар

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 167

5000 гривень пропонував водій патрульним за непритягнення його до адміністративної відповідальності.

Так, учора охоронці порядку зупинили Opel Kadett на вулиці Панфіловців та помітили різкий запах алкоголю від водія. Пройти огляд на стан сп'яніння останній категорично відмовився.

Далі, під час складання адміністративних матеріалів 39-річний керманич почав пропонувати патрульним 5000 грн хабаря.

Як повідомили у пресслужбі поліції, неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за такі пропозиції чоловіка не зупиняли й він продовжував наполягати на своєму.

Охоронці порядку викликали на місце слідчо-оперативну групу для фіксування спроби та склали на чоловіка адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) та за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.

Будьте відповідальними водіями. Не наражайте на небезпеку себе та тих, хто вас оточує.