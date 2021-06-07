Фотофакт: на Троїцькій сталася ДТП

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Фото: Юлія Волинська

7 червня, близько 18.00, на вул. Троїцькій в районі зупинки «Героїв Чорнобиля» сталася ДТП. Про це повідомляють очевидці.

Одна смуга руху, у напрямку Міського саду, зайнята. На місці працюють патрульні. Ніхто не постраждав.