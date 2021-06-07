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Зранку п'яний водій влетів у дерево та втік

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Патрульні виявили пусту автівку з характерними пошкодженнями

7 червня, близько 6.00, на вул.Троїцькій п'яний водій на Daewoo в'їхав у дерево і втік з місця події. Про це повідомила пресслужба поліції.

Патрульні виявили пусту автівку з характерними пошкодженнями. Під час встановлення усіх обставин стало зрозуміло чому 22-річний керманич намагався втекти — патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Останній відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння у присутності двох свідків.

Інспектори евакуювали автівку та склали на керманича адміністративні матеріали:

  • за ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння);
  • за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);
  • за ст. 122–4 (Залишення місця ДТП);
  • за ч. 3 ст. 122 (Порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху) КУпАП.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: ст.130 ДТП
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