У Кременчуці зареєстрували 17 нових випадків коронавірусу

Сьогодні, 19:07 Переглядів: 487

Сьогодні, 7 червня, в Кременчуці зареєстрували 17 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 8 жінок віком від 24 до 80 років, 8 чоловіків від 37 до 90 років та 17-річний підліток. Із них семеро перебувають на амбулаторному лікуванні, а десятеро - на стаціонарному лікуванні в інфекційному шпиталі.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 46 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужало 2 пацієнти.

Всього зареєстровано 9204 випадків: одужало 8609, померло 263.