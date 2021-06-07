Кременчук, Споживач

Абонентам «Теплоенерго» у Кременчуці пообіцяли гарячу воду – але не всім

Сьогодні, 19:43 Переглядів: 1 018

 

Точний термін відновлення гарячого водопостачання у мерії не назвали

«Найближчими днями в оселях  кременчужан, які є абонентами КП «Теплоенерго»,  з’явиться гаряча вода». Про це повідомила пресслужба мерії з посиланням на віцемера з комунальних питань Івана Москалика. 

За його інформацією, 7 червня КП «Теплоенерго» укладає договір із газопостачальною компанією.  Упродовж кількох днів після цього кременчужанам-абонетам КП «Теплоенерго» мають подати гарячу воду. 

У мерії звертають увагу на те, що кременчужанам, у яких гарячу воду вимкнено за графіком профілактичних ремонтів, відновлять гаряче водопостачання після проведення всіх ремонтних робіт. Це означає, що на Раківці гарячої води не буде – нагадаємо, її в цьому мікрорайоні вимкнули на все літо і аж до 30 вересня, саме так зазначено у графіку ремонтів мереж. Також до 10 вересня відключена низка локальних котельних, у тому числі котельня кварталу №620 у Крюкові.

З першого червня, за графіком, розпочався ремонт котельні кварталу №17 на вул. І.Приходька у Крюкові, він триватиме до 30 червня.

Тож на відновлення подачі гарячої води можуть розраховувати хіба що мешканці Першого та Третього Занасипу (від котельних на вул. Маршала Говорова та на вул. Мічуріна).

Гаряча вода з кранів не потече, доки Кременчуку не спишуть борги
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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: prm.ua
Теги: гаряча вода Теплоенерго
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