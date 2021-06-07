Абонентам «Теплоенерго» у Кременчуці пообіцяли гарячу воду – але не всім

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«Найближчими днями в оселях кременчужан, які є абонентами КП «Теплоенерго», з’явиться гаряча вода». Про це повідомила пресслужба мерії з посиланням на віцемера з комунальних питань Івана Москалика.

За його інформацією, 7 червня КП «Теплоенерго» укладає договір із газопостачальною компанією. Упродовж кількох днів після цього кременчужанам-абонетам КП «Теплоенерго» мають подати гарячу воду.

У мерії звертають увагу на те, що кременчужанам, у яких гарячу воду вимкнено за графіком профілактичних ремонтів, відновлять гаряче водопостачання після проведення всіх ремонтних робіт. Це означає, що на Раківці гарячої води не буде – нагадаємо, її в цьому мікрорайоні вимкнули на все літо і аж до 30 вересня, саме так зазначено у графіку ремонтів мереж. Також до 10 вересня відключена низка локальних котельних, у тому числі котельня кварталу №620 у Крюкові.

З першого червня, за графіком, розпочався ремонт котельні кварталу №17 на вул. І.Приходька у Крюкові, він триватиме до 30 червня.

Тож на відновлення подачі гарячої води можуть розраховувати хіба що мешканці Першого та Третього Занасипу (від котельних на вул. Маршала Говорова та на вул. Мічуріна).