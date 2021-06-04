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Гаряча вода з кранів не потече, доки Кременчуку не спишуть борги

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 2 968 Коментарів: 17

 

Мер Віталій Малецький скаржиться на збитки теплоенергетики і на «кабальні умови» від «Нафтогазу»

Найближчим часом гаряча вода не потече з кранів кременчужан — такий висновок можна зробити з відповіді мера Кременчука Віталія Малецького на запитання преси. За словами міського голови, запропоновані угоди на постачання газу від ГК «Нафтогаз України» є неприйнятними — не таких умов очікували теплопостачальники. Вони очікували списання боргів, які утворилися через різницю в тарифах та фактичною собівартістю тепла.

Тим не менш, підприємства теплоенергетики, що надають послуги населенню у Полтаві, Дніпрі, Черкасах та низці інших міст підписали газові контракти, що дає можливість постачати гарячу воду. Зокрема, підприємство «Полтаватеплоенерго» з 4 червня відновило подачу гарячої води містянам — відповідне повідомлення розміщене на сайті підприємства.

- Ми знаємо, що є 30 міст, які вже підписали угоди н Нафтогазом. Але залишилося ще більше 120 міст, які ці угоди не прийняли, - прокоментував мер Кременчука Віталій Малецький. - Зараз є проєкт Закону, який буде винесено у Верховну Раду, щодо питань реструктуризації, списання заборгованостей. І лише тоді ми будемо готові підписувати (угоди на газ — ред.). На кабальних умовах «Нафтогазу» адекватні міські голови та адекватні керівники теплоенерго підписувати не будуть, тому що зараз вимагають реструктуризацію, під цю реструктуризацію або банківська гарантія, або фінансування бюджету. І тільки-но ми «злітаємо» з програми — а там штрафні санкції і таке інше. А як можна штрафувати підприємство, яке надавало людям тепло під тиском? Тому що, фактично, з одного боку, були люди, які сказали цей тариф тримати. З іншого боку, був «Нафтогаз», який тиснув: купуйте газ за такою-то ціною. Касовий розрив, який був між собівартістю тепла і його фактичною вартістю, ліг на плечі комунальних підприємств.

Мер додав, що угоди постачання газу можуть бути підписані, якщо від державного «Нафтогазу» буде «зрозуміла ціна без штрафів та передплати».

Що стосується Полтави, то, оскільки підприємство належить до комунальної власності обласної територіальної громади, дотувати його будуть з обласного бюджету. Така інформація пролунала під час засідання виконкому. Мер Малецький підкреслив, що це — з кишень усіх мешканців області.

Нагадаємо, після тарифних протестів в Україні взимку уряд запропонував меморандум про не підвищення тарифів на теплову енергію. Підприємства теплоенергетики його підписали. Але у відповідь очікували списання боргів. Адже вже взимку наполягали на підвищення тарифів (зокрема, така ситуація мала місце і по КП «Теплоенерго», і по КремТЕЦ). Тоді в мерії підкреслювали, що повернули підприємствам їхні розрахунки. Та на кінець опалювального сезону обидва підприємства вийшли зі збитками та боргами. І тепер нічим платити за газ, щоб подати гарячу воду.

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: val.ua
Теги: гаряча вода Теплоенерго Кременчуцька ТЕЦ
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Коментарі: 17

80
Bombey:
Сьогодні, 14:17

Последний абзац вообще не понял, мне что одному с первого января тариф на отопление повысили или тепловики заамятствовали?


13 0
283
Pereselenets:
Сьогодні, 14:21

Крах коммунальной отрасли. Докерувались


32 0
6
Charlie:
Сьогодні, 14:42

Bla bla bla

одни отговорки.

Господин Малецкий, как мэр Вы выглядите не в самом лучшем свете. Я бы сказал, с каждым днем все хуже, скоро и дно будет видно.

 

Где дороги?

Где горячая вода?

 

Это такие простые вещи, но нам в 21 веке, они блин не доступны.

Хотя мы платим налоги, и не маленькие.

Мы платим налоги а вы ни хрена сделать не можете.

Вы серьезно?!


42 0
536
shtai:
Сьогодні, 14:54

А какой бюджет у Полтавской области и у Кременчуга? У области на 21 год 4 млрд с хвостиком, у города 2 млрд с хвостиком. Но ведь население области далеко не 500 тыс... Деньги надо меньше тырить. 


23 0
733
Solenoid:
Сьогодні, 15:04

Помятый синий пиджак какой-то вспомнил. Почему не понятно.

1 0
1 010
antikola:
Сьогодні, 15:21

Ну слава Богу, а я думал дадут...


4 2
477
vortex:
Сьогодні, 16:16

Если пересказать простым языком суть проблемы, то дело не в том что нафтогаз поднимает тариф, а в том, что он хочет чтобы ему заплатили то что должны. А некоторые мэры городов имеют дырки в карманах вместо бюджета.

 

Вдумайтесь в абсурдность ситуации.

 

Так, нагадаємо, КремТЕЦ за підсумками опалювального сезону спрацювала зі збитком у 80 млн грн. При цьому лише борги бюджетної сфери міста сягнули 56 млн грн, із них 6 млн грн місто погасило.

 

Т.е. виталько, взял тепло в долг, денег не отдаёт из-за этого(в значительной степени) невозможно расплатиться за газ, а жители города которые за воду платили - остались без воды...

 

Молодец, "гарний госпідар"(с)


19 0
248
стабільний пкращувач:
Сьогодні, 16:52

малецкий на должности мера уже 6 лет, и за все это время он ничего не сделал для энергобезопасности города, спокойно наблюдая за ростом задолженности ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго». Расчет был такой, что вдруг что, спихнем все на президента, на кабмин, на Нафтогаз или на кого-либо другого, что сейчас и происходит. ТЕЦу должен кто? город! руководителем которого является малецкий в. 
ЗЫ. малецкий же любит кредиты брать у матыцина на ремонт дорог, так пусть и сейчас берет еще один и гасит долг перед ТЕЦ.


7 0
217
DNIWE:
Сьогодні, 16:55

Я не понимаю, почему все удивляются? Вы же сами выбрали этих уродов, что местных, что общегосударственных. А те, кто не ходил на выборы - еще хуже тех, кто этих уродов выбрал.

Сельвупле епта


13 2
248
LYuSIYa:
Сьогодні, 16:56

А борги не спишуть. Що за суча влада?!! 😡


5 2
248
стабільний пкращувач:
Сьогодні, 17:01

зы.зы Инфо о том, что будет вводиться рынок газа и что нужно будет каждому субьекту подписывать контракты, стала известна еще 2 года назад. И за это все время ни малецкий ни ТЕЦ коломойского ничего не сделали для погашеня/реструктуризации долга, т.е. они сознательно шли на это с надеждой, что когда им не дадут газ, они поплачут в Киеве в больших кабинетах, и газ появится, ан нет.
И сегодня у малецкого все вокруг г..ны, а он воздушный шарик..


5 2
217
DNIWE:
Сьогодні, 17:06

Тут кидают претензии Малецкому, что он мол ничего не решает.

Уважаемые, почему вы считаете, что он не решает? Лично я считаю, что он он полностью справляется с поставленной задачей. 

Объясняю.

ТЭЦ пренадлежид Коломойскому. Человеком Коломойского является Шаповалов. Малецкий - говорящяя голова Шаповалова.

Списать задолженность надо Коломойскому.

Шо тут не понятного?

Голосуйте дальше.


8 3
248
стабільний пкращувач:
Сьогодні, 17:20

Цитата: DNIWE
Голосуйте дальше.

к кому обращаетесь?
Основной електорат малецкого это пенсионеры, которые часто не имеют доступа к инету и альтернативным источникам информации. Специально для своего электората малецкий издает пропаганду под названием Кременчуцьки новини за 9млн.грн., а шаповалов красит лавочки, на которых эта газетка и читается. Результат они получают на выборах...
www.telegraf.in.ua/kremenchug/10092014-gazeta-dlja-mera-kremenchuka-za-865-mln-
grn-ogolosili-tender-na-druk-za-groshi-gromadi-mista.html


4 1
31
Roman A.:
Сьогодні, 17:23

Ну, да воду в кастрюльках греют дилетанты (хрестоматия от мера). Так, может, мер - дилетант????


3 0
92
GAndy:
Сьогодні, 17:38

Я оплатил тепло, я плачу за воду, теперь еще и с моих налогов оплатят за тех, кто не заплатил? Я ничего не попутал?

А вы не ах...ли????


9 1
195
Olexander:
Сьогодні, 17:40

Сидіти і чекати маленьких тарифів ? Нічого не робити для погашення боргу ? Такі відмазки може ліпити дитина а не мер міста.Ціни підвищують на Все ,а він (мер) чекає на якісь "людяні"тарифи ,сміх та й годі (хоча людям не до сміху ).Гріш в базарний день ,ціна такому керівнику.А мислити наперед ,в наших реаліях? 


5 0
40
waxettio:
Сьогодні, 18:44

Виталька, иди ка ты наверное с таким керуванням в отставку, ганьба тебе!!!


3 0

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