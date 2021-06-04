Гаряча вода з кранів не потече, доки Кременчуку не спишуть борги

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 2 968 Коментарів: 17

Найближчим часом гаряча вода не потече з кранів кременчужан — такий висновок можна зробити з відповіді мера Кременчука Віталія Малецького на запитання преси. За словами міського голови, запропоновані угоди на постачання газу від ГК «Нафтогаз України» є неприйнятними — не таких умов очікували теплопостачальники. Вони очікували списання боргів, які утворилися через різницю в тарифах та фактичною собівартістю тепла.

Тим не менш, підприємства теплоенергетики, що надають послуги населенню у Полтаві, Дніпрі, Черкасах та низці інших міст підписали газові контракти, що дає можливість постачати гарячу воду. Зокрема, підприємство «Полтаватеплоенерго» з 4 червня відновило подачу гарячої води містянам — відповідне повідомлення розміщене на сайті підприємства.

- Ми знаємо, що є 30 міст, які вже підписали угоди н Нафтогазом. Але залишилося ще більше 120 міст, які ці угоди не прийняли, - прокоментував мер Кременчука Віталій Малецький. - Зараз є проєкт Закону, який буде винесено у Верховну Раду, щодо питань реструктуризації, списання заборгованостей. І лише тоді ми будемо готові підписувати (угоди на газ — ред.). На кабальних умовах «Нафтогазу» адекватні міські голови та адекватні керівники теплоенерго підписувати не будуть, тому що зараз вимагають реструктуризацію, під цю реструктуризацію або банківська гарантія, або фінансування бюджету. І тільки-но ми «злітаємо» з програми — а там штрафні санкції і таке інше. А як можна штрафувати підприємство, яке надавало людям тепло під тиском? Тому що, фактично, з одного боку, були люди, які сказали цей тариф тримати. З іншого боку, був «Нафтогаз», який тиснув: купуйте газ за такою-то ціною. Касовий розрив, який був між собівартістю тепла і його фактичною вартістю, ліг на плечі комунальних підприємств.

Мер додав, що угоди постачання газу можуть бути підписані, якщо від державного «Нафтогазу» буде «зрозуміла ціна без штрафів та передплати».

Що стосується Полтави, то, оскільки підприємство належить до комунальної власності обласної територіальної громади, дотувати його будуть з обласного бюджету. Така інформація пролунала під час засідання виконкому. Мер Малецький підкреслив, що це — з кишень усіх мешканців області.

Нагадаємо, після тарифних протестів в Україні взимку уряд запропонував меморандум про не підвищення тарифів на теплову енергію. Підприємства теплоенергетики його підписали. Але у відповідь очікували списання боргів. Адже вже взимку наполягали на підвищення тарифів (зокрема, така ситуація мала місце і по КП «Теплоенерго», і по КремТЕЦ). Тоді в мерії підкреслювали, що повернули підприємствам їхні розрахунки. Та на кінець опалювального сезону обидва підприємства вийшли зі збитками та боргами. І тепер нічим платити за газ, щоб подати гарячу воду.