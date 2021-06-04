Начальник поліції з Крюкова служитиме в Горішніх Плавнях

Сьогодні, 13:41 Переглядів: 799

Сьогодні призначили нових начальників поліції

Начальником відділення поліції №3 (смт. Нові Санжари) буде полковник поліції Олег Фесенко, який раніше працював начальником відділу поліції №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління.

Начальник Кременчуцького районного управління поліції Іван Жук представив новопризначеного керівника відділу поліції №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління. Ним став майор поліції Араік Кочкадамян. А на посаду начальника відділення поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції призначено майора поліції Олександра Холондовича.