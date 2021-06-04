Надзвичайні новини

Начальник поліції з Крюкова служитиме в Горішніх Плавнях

Сьогодні, 13:41 Переглядів: 799

 

Сьогодні призначили нових начальників поліції

Начальником відділення поліції №3 (смт. Нові Санжари) буде полковник поліції Олег Фесенко, який раніше працював начальником відділу поліції №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління.   

Начальник Кременчуцького районного управління поліції Іван Жук представив новопризначеного керівника відділу поліції №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління. Ним став майор поліції Араік Кочкадамян. А на посаду начальника відділення поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції призначено майора поліції Олександра Холондовича.

2
Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: нацполіція Полтавщини
Теги: поліція
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх