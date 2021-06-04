Станом на ранок 4 червня в Полтавській області на коронавірус захворіло 43 людини

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Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ інформує про те, що станом на ранок 4 червня на Полтавщині виявили 43 нові випадки захворювання на COVID-19. Одужало 54 людини.

Нажаль, померли двоє кременчужан і один мешканець Полтави.

Географія поширення інфекції:

Полтава – 28336 (+11);

Кременчук – 9239 (+5);

Полтавський район – 3724;

Горішні Плавні – 3587 (+4);

Миргород – 2938;

Лубни – 2559 (+2);

Лохвицький район – 2181;

Зіньківський район – 1710 (+2);

Карлівський район – 1706;

Глобинський район – 1473 (+6);

Пирятинський район – 1333;

Новосанжарський район – 1231;

Кременчуцький район – 1201 (+2);

Гадяч – 1161;

Хорольський район – 1159 (+1);

Шишацький район – 1138 (+2);

Кобеляцький район – 1128;

Диканський район – 1110 (уточнено);

Котелевський район – 1105 (уточнено);

Решетилівський район – 1039 (+1);

Миргородський район – 1029;

Гадяцький район – 876;

Машівський район – 867;

Чутівський район – 802;

Великобагачанський район – 768 (+1);

Оржицький район – 762;

Лубенський район – 749 (+2);

Козельщинський район – 687 (+1);

Семенівський район – 620 (+3);

Гребінківський район – 615;

Чорнухинський район – 324.

Щодо статистики по Україні, то МОЗ повідомляє про 2266 нових випадків COVID-19, з них 963 людини потрапили в шпиталі.

Подолав хворобу 8291 українець.

95 громадян України померло внаслідок тяжкого перебігу хвороби.

За добу здійснили 61321 тестувань (ПЛР – 28696, ІФА – 11858, експрес-тестами - 20767).