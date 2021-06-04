Станом на ранок 4 червня в Полтавській області на коронавірус захворіло 43 людини

Одужало 54 мешканця області
Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ інформує про те, що станом на ранок 4 червня на Полтавщині виявили 43 нові випадки захворювання на COVID-19. Одужало 54 людини.
Нажаль, померли двоє кременчужан і один мешканець Полтави.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 28336 (+11);
- Кременчук – 9239 (+5);
- Полтавський район – 3724;
- Горішні Плавні – 3587 (+4);
- Миргород – 2938;
- Лубни – 2559 (+2);
- Лохвицький район – 2181;
- Зіньківський район – 1710 (+2);
- Карлівський район – 1706;
- Глобинський район – 1473 (+6);
- Пирятинський район – 1333;
- Новосанжарський район – 1231;
- Кременчуцький район – 1201 (+2);
- Гадяч – 1161;
- Хорольський район – 1159 (+1);
- Шишацький район – 1138 (+2);
- Кобеляцький район – 1128;
- Диканський район – 1110 (уточнено);
- Котелевський район – 1105 (уточнено);
- Решетилівський район – 1039 (+1);
- Миргородський район – 1029;
- Гадяцький район – 876;
- Машівський район – 867;
- Чутівський район – 802;
- Великобагачанський район – 768 (+1);
- Оржицький район – 762;
- Лубенський район – 749 (+2);
- Козельщинський район – 687 (+1);
- Семенівський район – 620 (+3);
- Гребінківський район – 615;
- Чорнухинський район – 324.
Щодо статистики по Україні, то МОЗ повідомляє про 2266 нових випадків COVID-19, з них 963 людини потрапили в шпиталі.
Подолав хворобу 8291 українець.
95 громадян України померло внаслідок тяжкого перебігу хвороби.
За добу здійснили 61321 тестувань (ПЛР – 28696, ІФА – 11858, експрес-тестами - 20767).