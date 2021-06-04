Кременчук, Здоров'я, Полтавщина, Україна, Світ

Станом на ранок 4 червня в Полтавській області на коронавірус захворіло 43 людини

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 417

 

Одужало 54 мешканця області

Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ інформує про те, що станом на ранок 4 червня на Полтавщині виявили 43 нові випадки захворювання на COVID-19. Одужало 54 людини.

Нажаль, померли двоє кременчужан і один мешканець Полтави.

Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 28336 (+11);
  • Кременчук – 9239 (+5);
  • Полтавський район – 3724;
  • Горішні Плавні – 3587 (+4);
  • Миргород – 2938;
  • Лубни – 2559 (+2);
  • Лохвицький район – 2181;
  • Зіньківський район – 1710 (+2);
  • Карлівський район – 1706;
  • Глобинський район – 1473 (+6);
  • Пирятинський район – 1333;
  • Новосанжарський район – 1231;
  • Кременчуцький район – 1201 (+2);
  • Гадяч – 1161;
  • Хорольський район – 1159 (+1);
  • Шишацький район – 1138 (+2);
  • Кобеляцький район – 1128;
  • Диканський район – 1110 (уточнено);
  • Котелевський район – 1105 (уточнено);
  • Решетилівський район – 1039 (+1);
  • Миргородський район – 1029;
  • Гадяцький район – 876;
  • Машівський район – 867;
  • Чутівський район – 802;
  • Великобагачанський район – 768 (+1);
  • Оржицький район – 762;
  • Лубенський район – 749 (+2);
  • Козельщинський район – 687 (+1);
  • Семенівський район – 620 (+3);
  • Гребінківський район – 615;
  • Чорнухинський район – 324.

Щодо статистики по Україні, то МОЗ повідомляє про 2266 нових випадків COVID-19, з них 963 людини потрапили в шпиталі.

Подолав хворобу 8291 українець.

95 громадян України померло внаслідок тяжкого перебігу хвороби.

За добу здійснили 61321 тестувань (ПЛР – 28696, ІФА – 11858, експрес-тестами  - 20767).

1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: статистика COVID-19
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх