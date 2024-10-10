Мобільні вогневі групи Нацгвардії збили російський дрон на Полтавщині: відео

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Відео з ліквідацією цілі опублікували на фейсбук-сторінці бригади

У ніч на 10 жовтня мобільні вогневі групи 17-ї Полтавської бригади Національної гвардії України знищили російський дрон «Shahed 136/131», запущений з території Росії. Відео опублікували на фейсбук-сторінці бригади.

«Гвардійці оперативно виявили та ліквідували ціль, запобігши можливому удару по мирному населенню Полтавської області», — йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, що вночі у результаті протиповітряного бою авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України збили 41 БпЛА. В тому числі і на Полтавщині.