Мобільні вогневі групи Нацгвардії збили російський дрон на Полтавщині: відео

У ніч на 10 жовтня мобільні вогневі групи 17-ї Полтавської бригади Національної гвардії України знищили російський дрон «Shahed 136/131», запущений з території Росії. Відео опублікували на фейсбук-сторінці бригади.
Нагадаємо, що вночі у результаті протиповітряного бою авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України збили 41 БпЛА. В тому числі і на Полтавщині.
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