На Полтавщині затримали наркоторговця, який мав при собі понад 60 наркозакладок

У Миргороді затримали місцевого мешканця, який займався розкладанням наркозакладок. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Як повідомляють у поліції, затримали його у вівторок, 8 жовтня. Під час затримання чоловік при собі мав понад 60 згортків з наркотиками.
Підозрюваного правоохоронці затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виготовлення, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Усі матеріали скеровано до суду для обрання запобіжного заходу.
Наркоторговцеві може загрожувати від дев'яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно правоохоронці вилучили у полтавця понад 80 наркозакладок.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.