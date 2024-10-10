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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині затримали наркоторговця, який мав при собі понад 60 наркозакладок

Сьогодні, 16:43 Переглядів: 113

 

Чоловікові може загрожувати від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

У Миргороді затримали місцевого мешканця, який займався розкладанням наркозакладок. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Як повідомляють у поліції, затримали його у вівторок, 8 жовтня. Під час затримання чоловік при собі мав понад 60 згортків з наркотиками. 

 

— Крім того, за місцем проживання правопорушника поліцейські виявили та вилучили прилади для зважування та фасувальні матеріали для «закладок». Речові докази направили на експертне дослідження, — говорить начальник Миргородського райуправління поліції Віталій Ярмолюк.

Підозрюваного правоохоронці затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виготовлення, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Усі матеріали скеровано до суду для обрання запобіжного заходу.

Наркоторговцеві може загрожувати від дев'яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці вилучили у полтавця понад 80 наркозакладок.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: наркотики закладки наркоторговець поліція
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