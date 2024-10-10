У Кременчуці змінять керівника одного з комунальних підприємств

Директор комунального підприємства «Міськоформлення» Володимир Кригін йде на пенсію. За словами міського голови Віталія Малецького, надалі Кременчук планує співпрацювати з Кригіним. Про це він повідомив на засіданні виконавчого комітету 10 жовтня.
Хто надалі очолюватиме підприємство — нині невідомо.
Завдяки розробці кременчуцького КП «Міськоформлення» у сервісних центрах МВС зникли черги
Як зазначено на сайті міськради, Володимир Кригін створив комунальне підприємство «Міськоформлення» за доручення колишнього міського голови Івана Пономаренка у 1997 році і з того часу його очолював.
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