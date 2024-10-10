Цьогоріч у Кременчуці влада планує встановлювати новорічну ялинку

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 188

Цьогоріч кременчуцька влада планує встановлювати новорічну ялинку на площі Перемоги. Втім, за словами міського голови Віталія Малецького, місто чекатиме дозвіл Полтавської обласної військової адміністрації. Про це він повідомив на засіданні виконавчого комітету 10 жовтня.

Водночас у Кременчуці не планують організовувати «великих новорічних заходів», наголосив Малецький.

Нагадаємо, під час останніх новорічних свят на площі Перемоги не працювала ковзанка та атракціони через рішення штабу оборони району. Торік встановлювати головну ялинку Кременчука почали у грудні.