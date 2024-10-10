Замість колишньої ветклініки — житловий будинок: у Кременчуці відбулись громадські слухання

10 жовтня у приміщенні міської ради відбулись громадські слухання щодо детального плану території на вулиці Локомотивній, 25. Відомо, що у майбутньому на місці колишньої ветеринарної клініки може з’явитись приватний житловий будинок.
Через зміни цільового призначення земельної ділянки, що мають внести у генеральний план міста, у міськраді й провели громадські слухання. Учасники слухання одноголосно підтримали розроблений план території вулиці — 11 «за».
Нагадаємо, 3 вересня на сесії Кременчуцької міської ради депутати прийняли зміни до генерального плану міста.
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