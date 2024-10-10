Облаштування укриття у дитсадку №63 завершиться трохи пізніше — завідувачка

У дитячому садку № 63, що на вулиці Володимира Великого, роботи з облаштування укриття завершаться дещо пізніше. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповіла керівниця дитсадка Ольга Шамрай.
Попередньо завершення робіт у сховищі садочка планували завершити 31 жовтня.
За словами завідувачки, роботи в укритті тривають щодня, майстри приходять навіть на вихідних.
Нагадаємо, у серпні журналісти «Кременчуцького Телеграфа» разом із депутатською комісією відвідали укриття дитсадка № 63 та побачили, як там триває облаштування сховища.
Попередньо укриття має вміщати 200 осіб. Уже по завершенню усіх ремонтних робіт буде відома точна кількість. Користуватимуться ним також і вихованці дитсадка № 80.
Станом на 1 вересня списковий склад дитячого садка № 63 налічував 190 дітей. Наразі під час повітряних тривог педагоги водять вихованців у сховище гімназії № 12, яка розташована по сусідству.
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