Облаштування укриття у дитсадку №63 завершиться трохи пізніше — завідувачка

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 144

У дитячому садку № 63, що на вулиці Володимира Великого, роботи з облаштування укриття завершаться дещо пізніше. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповіла керівниця дитсадка Ольга Шамрай.

— Затримаємося днів на 5-6, тому що вирішили зробити в укритті модернізоване опалення. Наближаються зима, холоди, тому хочемо створити усі умови, аби дітям в укритті під час повітряної тривоги було тепло та комфортно.

Попередньо завершення робіт у сховищі садочка планували завершити 31 жовтня.

За словами завідувачки, роботи в укритті тривають щодня, майстри приходять навіть на вихідних.

— Біля входу в укриття уже почалися роботи для укладання плитки, в саме укриття уже завели усі комунікації, електрику. З наступного тижня починатимемо облицювання плиткою та фарбування стін. Далі їх розмальовуватимемо. І як тільки завершимо роботи з опаленням — так зразу і запрацюємо повноцінно, — додає Ольга Шамрай.

Нагадаємо, у серпні журналісти «Кременчуцького Телеграфа» разом із депутатською комісією відвідали укриття дитсадка № 63 та побачили, як там триває облаштування сховища.

Попередньо укриття має вміщати 200 осіб. Уже по завершенню усіх ремонтних робіт буде відома точна кількість. Користуватимуться ним також і вихованці дитсадка № 80.

Станом на 1 вересня списковий склад дитячого садка № 63 налічував 190 дітей. Наразі під час повітряних тривог педагоги водять вихованців у сховище гімназії № 12, яка розташована по сусідству.