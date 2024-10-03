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Надзвичайні новини, Полтавщина

Понад 80 наркозакладок вилучили правоохоронці у полтавця

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 98

 

Поліція вирішує питання щодо обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Учора, 2 жовтня, близько 13.00 у Полтаві поблизу лісового масиву правоохоронці затримали чоловіка, який розповсюджував наркозакладки. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, при собі 37-річний підозрюваний мав понад 20 згортків із розфасованими наркотиками. На місці слідчо-оперативна група виявила, що понад 25 закладок чоловік уже встиг розкласти.

— Під час невідкладного обшуку за місцем його проживання також виявлено та вилучено ще понад 35 подібних згортків. Наразі фігурант затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, — заявляє начальник відділу превенції Полтавського районного управління поліції Антон Григоренко.

Також, за словами правоохоронця, нині поліція вирішує питання щодо тримання підозрюваного під вартою.

 

Кримінальне провадження слідчі порушили за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Чоловікові може загрожувати від чотирьох до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці патрульні виявили у місцевого жителя пакет з наркотиками.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: наркотики закладки
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