Понад 80 наркозакладок вилучили правоохоронці у полтавця

Учора, 2 жовтня, близько 13.00 у Полтаві поблизу лісового масиву правоохоронці затримали чоловіка, який розповсюджував наркозакладки. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, при собі 37-річний підозрюваний мав понад 20 згортків із розфасованими наркотиками. На місці слідчо-оперативна група виявила, що понад 25 закладок чоловік уже встиг розкласти.
Також, за словами правоохоронця, нині поліція вирішує питання щодо тримання підозрюваного під вартою.
Кримінальне провадження слідчі порушили за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Чоловікові може загрожувати від чотирьох до восьми років ув'язнення.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці патрульні виявили у місцевого жителя пакет з наркотиками.
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