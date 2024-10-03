На Кременчуччині інспектори знайшли сітки з незаконно спійманою рибою

Учора, 2 жовтня, інспектори Полтавського рибоохоронного патруля в межах акваторії Кременчуцького водосховища виявили у воді 4 риболовні сітки загальною довжиною близько 200 м. Про це інформують у пресслужбі установи.
За даними правоохоронців, власників сіток поруч не було. Тож неушкоджену рибу інспектори повернули у водне середовище, а ще близько 20 кг риби передали до рибоприймального пункту для подальшого продажу та спрямування коштів у дохід держави.
Також інспектори склали акти про вилучення безгосподарських сіток.
Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині браконьєри наловили риби на майже три мільйони гривень.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.