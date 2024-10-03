Суд скасував чергове рішення щодо знищення бібліотек у Кременчуці

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Судові справи навколо знищення бібліотечної системи в Кременчуці, ініційовані депутатом Богданом Лазоренком, тривають вже понад три роки. Навіть попри численні рішення судів, які давно набрали законної сили, депутати категорично відмовляються їх виконувати вдаючись до численних махінацій і вже відомих маніпуляцій зі зміною найменування, статуту та перереєстрацією юридичної особи

Полтавський окружний адміністративний суд 1 жовтня визнав протиправним рішення Кременчуцької міської ради щодо реорганізації бібліотек.

Ще в червні та в серпні 2021 року, Кременчуцька міська рада, прийняла два рішення «Про внесення змін до найменування та реорганізацію комунальних закладів культури Кременчуцької міської ради». Саме цими двома рішеннями міська влада фактично знищила бібліотечну систему в Кременчуці, скоротивши половину дитячих і дорослих бібліотек по всьому місту. Варто зазначити, що в той час, дане питання викликало неабиякий суспільний резонанс, адже жителі Кременчука виступали категорично проти нього.

Своєю чергою, депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко, в судовому порядку домігся того, що обидва рішення, на основі яких і «зачинили» міські бібліотеки, були визнані незаконними та протиправними. В грудні 2022 року Другий апеляційний адмінсуд у Харкові, своєю постановою відмовив у задоволенні апеляційної скарги представників Кременчуцької міської ради, які прагнули легалізувати знищення культури в Кременчуці.

Примітно, що вже в березні 2023 року, навіть Верховний суд у складі Касаційного адмінсуду повернув касаційну скаргу міської ради, після того, як владники не спромагалися усунути зазначені судом недоліки.

Що роблять у Малецького?

Вдаючись до звичних юридичних маніпуляцій, та усвідомлюючи, що новостворений Комунальний заклад культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека» діє фактично поза межами закону і правового поля, адже два рішення, на основі яких цей заклад було створено, вже скасовані судом, депутати в січні 2023 року голосують і приймають нове третє протиправне рішення.

Згідно з цим документом пропонувалось наступне:

Затвердити акт приймання — передачі майна, яке належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади, з балансу Комунального закладу культури «Кременчуцька міська централізована бібліотечна система для дітей», що реорганізується, на баланс Комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека».

Затвердити передавальний акт майнових прав та інших обов’язків Комунального закладу культури «Кременчуцька міська централізована бібліотечна система для дітей» до Комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека».

Вважати Комунальний заклад культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека» правонаступником всіх прав та обов’язків Комунального закладу культури «Кременчуцька міська централізована бібліотечна система для дітей».

Затвердити Статут Комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека» у новій редакції.

Уповноважити виконувачку обов’язки директора Майдак Т.О. підписати Статут Комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека» та подати документи на державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства.

Щонайменше дивним, якщо не протизаконним, виглядають пункти рішення міської ради, якими пропонується передати майно та вважати правонаступником всіх прав неіснуюче підприємство, створене на основі рішення ради, що на той момент було скасоване в судовому порядку. Аналогічно виникає багато запитань до виконувачки обов’язків директора Майдак Т.О., яка підписала статут та подала документи на державну реєстрацію.

Як повідомив редакції депутат Богдан Лазоренко, одразу після прийняття цього рішення у 2023 році він звертався з офіційною заявою до пані Майдак, з вимогою не порушувати закон, оскільки рішення місцевої ради про утворення підприємства і про передачу прав та майна вже скасоване судом, а відтак остання повторно незаконно підписує статут та подає документи на державну реєстрацію, коли судовим рішенням такі дії вже визнані незаконними.

Якщо поглянути на примірник статут підприємства, який може звантажити кожен охочий з вебсторінки Кременчуцької міської публічної бібліотеки, бачимо що він прийнятий на основі рішення Кременчуцької міської ради від 18 серпня 2021 року, яке визнано незаконним та вже скасоване судом.

Четверте переможне рішення суду

Рік знадобився судді Полтавського окружного адміністративного суду, попри встановлені законом строки розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, для ухвалення відповідного рішення.

Так 1 жовтня 2024 року суддя визнала протиправним та скасувати рішення позачергової ХІХ сесії Кременчуцької міської ради Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області «Про внесення змін до відомостей про Комунальний заклад культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека» від 20 січня 2023 року. Відтак кожен, з вищезазначених пунктів відповідного рішення визнано протиправним та скасовано.

Втім, позов було задоволено частково, і тут позиція суду виглядає аж занадто «ідеалістичною», стосовно кременчуцьких владників. Вимога депутата Лазоренка щодо зобов’язання Кременчуцької міської ради вчинити дії з відновлення найменування і діяльності Комунального закладу культури «Кременчуцька міська централізована бібліотечна система для дорослих» з бібліотеками філіями й поновити діяльність Комунального закладу культури «Кременчуцька міська централізована бібліотечна система для дітей» з бібліотеками-філіями залишилась без задоволення, адже є передчасною.

Судді наївно вважають міських чиновників занадто свідомими оскільки зазначають, що вже скасування рішення позачергової ХІХ сесії Кременчуцької міської ради 20 січня 2023 є достатнім для повного відновлення порушених прав та інтересів позивача у спірних правовідносинах. Однак, як показує практика, у цій справі, у Малецького не просто не поспішають відновлювати права жителів міста, а й категорично відмовляються це робити.