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У жовтні проїзд у кременчуцьких тролейбусах здорожчає

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 174

 У комунальних автобусах і маршрутках Кременчука вартість проїзду поки не підвищуватимуть

Сьогодні, 19 вересня, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради ухвалив рішення щодо встановлення нових тарифів на послуги з перевезення пасажирів у тролейбусах. З 1 жовтня вартість однієї поїздки становитиме 12 грн.

Також встановлено вартість місячних проїзних квитків:

  • Учнівський — 200 грн;
  • Студентський — 230 грн;
  • Для громадян — 600 грн;
  • Для підприємств і організацій — 1000 грн;
  • Комбінований проїзний (тролейбус-автобус) для населення — 800 грн.

Нові тарифи набудуть чинності з 1 жовтня.

Додамо, що про підвищення проїзду у комунальних тролейбусах Кременчука почали говорити з початку серпня. Тоді міський голова Віталій Малецький зазначив, що разовий проїзд у 12 гривень — «економічно обґрунтований тариф для того, щоб зменшити навантаження на міський бюджет».

Зазначимо, що з травня 2022 року вартість проїзду у комунальних тролейбусах міста становить 10 гривень, у комунальних автобусах — 12 гривень. У маршрутках у звичайному режимі вартість проїзду становить 12 грн за одну поїздку, у режимі маршрутного таксі та експресному режимі — 15 грн. У комунальних автобусах і маршрутках Кременчука вартість проїзду поки не підвищуватимуть. А от вартість проїзду на приміських маршрутах уже почала зростати.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: тролейбус проїзд вартість проїзду
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